貝兒絲樂園倒閉案受害者造冊完成 展開求償程序

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

知名連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」日前無預警倒閉，全台門市歇業導致大量家長手中的票券與儲值金求償無門。新北市議員黃淑君於去年12月26日邀集新北市政府法制局、經濟發展局及城鄉發展局召開協調會 ，會中要求新北市府今年1月16日前完成受害者造冊 ，目前相關作業已全數完成，將展開下一階段的索賠程序。

黃淑君說，業者往往以「需扣除贈品價值」、「回溯以原價計算已使用次數」及高額「手續費」為由，大幅扣減退費金額，導致消費者儲值上萬元僅能拿回微薄殘值 ，依新北地院板橋簡易庭最新的民事判決，法院明確認定業者已全面停業，消費者無法使用服務並非自身過失，因此判決業者應退還消費者「未使用的全額儲值金」，不應扣除贈品或重新計算優惠差額 。

黃淑君說，這份判決具有極重要的指標性意義，直接證明業者單方面制定的嚴苛退費標準在法律上完全站不住腳，將成為後續協助消費者求償的有力依據 。

新北市法制局也在協調會中表示，已有發文給中央經濟部及消保會，要求修正法令規定，從制度面補破網，避免未來再有類似「業者惡性倒閉、全民買單」的事件發生 。

針對此案現已有小額訴訟的方式，並且完成勝訴，將提供小額訴訟的範例予消費者，貝兒絲咖啡因違反都市計畫，已經停業。台北市政府商業處也有發文要求霈一貿易有限公司更改相關條文。

黃淑君說，感謝新北市法制局此次的大力協助，呼籲已完成造冊的消費者請密切留意市府後續的掛號公文或通知；若有任何尚未收到退款或未及參與造冊的受害消費者，歡迎隨時聯繫服務處或新北法制局尋求協助，將持續追蹤至最後一刻，絕不讓家長的血汗錢石沉大海。

