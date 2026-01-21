慣竊信義商圈偷生活用品 吊牌、掛勾沒來及撕下就被警發現
44歲楊姓男子上周六在台北市捷運市府站不斷翻自己包包，轄區三張犁派出所警員察覺異狀，上前盤查，發現多件全新未使用的知名品牌襪子、帽子，連吊牌、掛勾都沒撕下，楊嫌卻說是朋友、父母給予，前後說法不一。警方詢問附近店家，確認楊嫌行竊，立即逮人並移送法辦。
三張所表示，上周六晚間6時至9時，巡佐黃俊諺、警員楊怡安擔服捷運市府站安全維護勤務，晚間8時許，在市府捷運站2號出口一帶，發現楊姓男子混雜人群中，卻不時翻動背包內物品，舉止與周遭民眾不同。
員警覺得奇怪上前盤查，經當事人同意檢視隨身物品後，在包內發現多件全新未使用的知名品牌襪子、帽子，還有起司乳酪等商品，其中襪子6雙、帽子5頂，吊牌、掛勾尚未拆下，警方懷疑這些物品數量與一般購物情形不符，詢問楊男，他一下說是朋友給的，一下說是父母送的，前後說法不一。
警方在楊男同意下，陪同他前往鄰近門市查證，經店方清點比對後，確認店內商品確實有短少，隨後調閱監視器影像，畫面逐一還原竊取過程，最終確認竊取商品的人就是楊男，警方依竊盜罪嫌當場逮捕楊男，並執行附帶搜索，查扣相關贓物及未附發票證明的起司數個，一併扣案擴大偵辦，全案詢後，依規定檢附相關卷證，移送台北地檢署偵辦。
