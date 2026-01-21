快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

金城模範街附近火警 消防人員6分鐘壓制火勢幸未延燒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

緊鄰金城鎮模範街的珠浦東路一處住宅今天早上9點多冒出大量濃煙，由於起火地點位於城區巷弄，周邊緊鄰多棟建築，消防局不敢大意，立即調派金城、金寧分隊共7輛各式消防車、17名消防人員及9名義消趕赴現場搶救，火勢6分鐘撲滅，起火原因有待調查。

救災車組抵達後，發現該民宅4樓持續竄出濃煙，指揮官、第一大隊副大隊長戴紹恩隨即指揮人員部署水線，自正面入室射水滅火；多名義消亦聞訊趕抵支援，在優勢人力密切配合下，火勢於6分鐘內即獲控制並迅速撲滅，未釀成延燒。

此次火災造成屋內客廳雜物燒毀，並有1名住戶因吸入濃煙出現輕微嗆傷情形，經現場救護人員緊急處置後已無大礙，表示不需送醫。至於起火原因及實際財物損失，仍由消防局火災調查科進一步釐清。

但據附近民眾表示，疑似是行動電源或電器走火，好在無人員傷亡。

消防局第一大隊大隊長董必文呼籲，民眾應在住家裝設住宅用火災警報器，以利在火災初期及早發現、爭取寶貴的疏散時間；電器用品須依照說明正確使用，未使用時應拔除插頭，並避免在室內外堆積雜物，以降低火勢擴大風險。平時落實防火觀念，才能有效守護生命與財產安全。

金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，屋內物品都被燻黑。圖／金門縣消防局提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，屋內物品都被燻黑。圖／金門縣消防局提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，由於緊鄰多棟建築物，消防局不敢大意，派出兩輛消防車與多人到場搶救。圖／民眾提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，由於緊鄰多棟建築物，消防局不敢大意，派出兩輛消防車與多人到場搶救。圖／民眾提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，消防人員到場協調救災。圖／民眾提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，消防人員到場協調救災。圖／民眾提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，消防人員到場灌救。圖／金門縣消防局提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，消防人員到場灌救。圖／金門縣消防局提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，屋內物品都付之一炬，屋主損失慘重。圖／金門縣消防局提供
金城鎮珠浦東路一處住宅今天上午發生火警，屋內物品都付之一炬，屋主損失慘重。圖／金門縣消防局提供

火災

延伸閱讀

竹市推「義消健檢135」 高虹安宣布每人每年補助3500元

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

住警器立大功！楊梅民宅火警連動保全通報 成功爭取救援時間

高雄前鎮火警 獨居老婦遭灼傷送醫

相關新聞

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩...

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓...

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小...

影／台南五妃、西門路口昨破大洞今吞車 居民騎車穿越險象環生

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，今天上午再度發生坍塌，一輛砂石車後...

慣竊信義商圈偷生活用品 吊牌、掛勾沒來及撕下就被警發現

44歲楊姓男子上周六在台北市捷運市府站不斷翻自己包包，轄區三張犁派出所警員察覺異狀，上前盤查，發現多件全新未使用的知名品...

金城模範街附近火警 消防人員6分鐘壓制火勢幸未延燒

緊鄰金城鎮模範街的珠浦東路一處住宅今天早上9點多冒出大量濃煙，由於起火地點位於城區巷弄，周邊緊鄰多棟建築，消防局不敢大意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。