金城模範街附近火警 消防人員6分鐘壓制火勢幸未延燒
緊鄰金城鎮模範街的珠浦東路一處住宅今天早上9點多冒出大量濃煙，由於起火地點位於城區巷弄，周邊緊鄰多棟建築，消防局不敢大意，立即調派金城、金寧分隊共7輛各式消防車、17名消防人員及9名義消趕赴現場搶救，火勢6分鐘撲滅，起火原因有待調查。
救災車組抵達後，發現該民宅4樓持續竄出濃煙，指揮官、第一大隊副大隊長戴紹恩隨即指揮人員部署水線，自正面入室射水滅火；多名義消亦聞訊趕抵支援，在優勢人力密切配合下，火勢於6分鐘內即獲控制並迅速撲滅，未釀成延燒。
此次火災造成屋內客廳雜物燒毀，並有1名住戶因吸入濃煙出現輕微嗆傷情形，經現場救護人員緊急處置後已無大礙，表示不需送醫。至於起火原因及實際財物損失，仍由消防局火災調查科進一步釐清。
但據附近民眾表示，疑似是行動電源或電器走火，好在無人員傷亡。
消防局第一大隊大隊長董必文呼籲，民眾應在住家裝設住宅用火災警報器，以利在火災初期及早發現、爭取寶貴的疏散時間；電器用品須依照說明正確使用，未使用時應拔除插頭，並避免在室內外堆積雜物，以降低火勢擴大風險。平時落實防火觀念，才能有效守護生命與財產安全。
