台南五妃街昨破大洞今又吞車 2年3度塌陷市府今開罰9萬元

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，所幸無人車遭波及，居民直指「2年內第3次發生路面塌陷」，應與一旁建案工地有關；結果今天上午再度發生坍塌，一輛砂石車後輪當場被吞沒，市府工務局今裁罰營造廠9萬元，後續將依法究責。

工務局表示，五妃街今天道路坑洞，是昨天掃描雷達掃描訊號異常的範圍，透地雷達成果還未全部彙整完成，但今天廠商為儘快恢復交通及善後，機具施作重壓造成今天坑洞，疑似工地連續壁的滲漏，已要求工地先止連續壁滲漏，道路坑洞部分一併填補。

前年3月下午，五妃街接近西門路口路面塌陷，形成長15公尺、寬5公尺、深3公尺的天坑，1輛小貨車掉落洞內，吊車救援時也翻覆，吊臂砸落橫跨西門路，當時市府調查發現為連續壁施工導致，開罰27萬元並勒令該工地的建商6處建案停工。

去年7月，該處又被發現出現路面塌陷，市府立即要求業者灌漿填補完成，未造成受傷或車損；昨天下午約2時40分，路面又突然下陷出現大坑洞，導致坑洞下方的自來水管線裸露，甚至還在漏水。工務局調派廠商前往灌漿回填，穩定路基，避免坑洞擴大影響到住宅的安全。

今天早上，同一個路口再度發生坍塌，剛鋪好的柏油路旁又出現大洞，讓一輛砂石車後輪當場被吞沒；針對五妃街再度出現道路下陷（俗稱天坑）情形，台南市府表示，今日副秘書長林榮川率工務局、水利局等相關單位會勘，組成跨局處專案小組，持續監控現場狀況。

昨晚及今日早上結構技師公會、大地技師公會等技師亦至現場勘查，並經過營造廠的專案工程人員確認，連續壁已無滲漏，並要求營造廠持續監控基地四周道路及鄰房，以維護公共安全。

工務局表示，在周邊安全方面，已同步啟動鄰房監測機制，經初步檢視，周邊建物尚無結構安全疑慮；相關監測作業將持續進行；在專業檢測部分，市府已完成透地雷達檢測，相關檢測報告預計於一至兩日內出爐，後續將依檢測結果，進一步釐清地下狀況與可能成因。

對於外界關心五妃街道路下陷事件頻傳，市府表示，除即時止災外，也將加速從根本釐清成因，釐清是否涉及地下管線問題或施工行為不當，後續將視調查結果，嚴格要求相關責任單位負起修復與賠償責任，並全面檢討施工監管機制；市府務求即時因應，全力確保公共安全與周邊住戶權益。