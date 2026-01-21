停等紅燈副駕男持行動音響開窗嗨唱 他違反這項恐挨罰1500

宜蘭東門夜市路口日前出現一輛5人座「麵包車」在停等紅燈時，副駕駛座男子手持行動音響，開窗向著路旁及後方停等紅燈駕駛，大聲嗨唱，誇張行徑被人錄下。雖然他唱歌不違法，但是未繫安全帶，將被開罰1500元。

網路社群顯示的行車記錄器影像，1月19日傍晚5時許，宜蘭市宜興路二段與聖後街岔路口，有輛停等紅燈的toyota白色廂型車，副駕駛座男子右手拿麥克風、左手持方型小音響，自嗨歡唱。由於當時夜市人車相當多，他不顧旁邊路人及機車騎士側目，唱到忘我。

誇張行徑被人拍下後貼網「不管他嗑了什麼，都給我來一點（？） 他旁邊的機車騎士看來完全不想理他」、「這時間能喝這麼ㄎㄧㄤ ，很不簡單」。

底下有網友留言「好陶醉」、「音響效果不錯」。宜蘭警分局調閱路口監視器，掌握該車號牌，將通知車主到案說明。

警方表示，依據道路交通安全規則規定，乘客乘車時，頭手不得伸出車外，且汽車駕駛人、前座、小型車後座乘客均應繫妥安全帶，違者可依道路交通管理處罰條例第31條第1項規定，開處1500元罰鍰。