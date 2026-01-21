快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

聽新聞
0:00 / 0:00

停等紅燈副駕男持行動音響開窗嗨唱 他違反這項恐挨罰1500

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭東門夜市路口日前出現一輛5人座「麵包車」在停等紅燈時，副駕駛座男子手持行動音響，開窗向著路旁及後方停等紅燈駕駛，大聲嗨唱，誇張行徑被人錄下。雖然他唱歌不違法，但是未繫安全帶，將被開罰1500元。

網路社群顯示的行車記錄器影像，1月19日傍晚5時許，宜蘭市宜興路二段與聖後街岔路口，有輛停等紅燈的toyota白色廂型車，副駕駛座男子右手拿麥克風、左手持方型小音響，自嗨歡唱。由於當時夜市人車相當多，他不顧旁邊路人及機車騎士側目，唱到忘我。

誇張行徑被人拍下後貼網「不管他嗑了什麼，都給我來一點（？） 他旁邊的機車騎士看來完全不想理他」、「這時間能喝這麼ㄎㄧㄤ ，很不簡單」。

底下有網友留言「好陶醉」、「音響效果不錯」。宜蘭警分局調閱路口監視器，掌握該車號牌，將通知車主到案說明。

警方表示，依據道路交通安全規則規定，乘客乘車時，頭手不得伸出車外，且汽車駕駛人、前座、小型車後座乘客均應繫妥安全帶，違者可依道路交通管理處罰條例第31條第1項規定，開處1500元罰鍰。

白車停等紅燈時，副駕男持行動音響開窗嗨唱恐挨罰1500。圖／警方提供
白車停等紅燈時，副駕男持行動音響開窗嗨唱恐挨罰1500。圖／警方提供

宜蘭 紅燈

延伸閱讀

他開車上國道未繫安全帶挨罰 辯與上衣顏色相近...法官撤單

TCL擬併購索尼彩電業務 設合資公司取得51%股權

上國道少做1件事「年奪21命」 事故致死率飆3.6倍

香港搭公車「沒扣安全帶」要重罰惹民怨！警：初期宣傳教育為主

相關新聞

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩...

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓...

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小...

慣竊信義商圈偷生活用品 吊牌、掛勾沒來及撕下就被警發現

44歲楊姓男子上周六在台北市捷運市府站不斷翻自己包包，轄區三張犁派出所警員察覺異狀，上前盤查，發現多件全新未使用的知名品...

金城模範街附近火警 消防人員6分鐘壓制火勢幸未延燒

緊鄰金城鎮模範街的珠浦東路一處住宅今天早上9點多冒出大量濃煙，由於起火地點位於城區巷弄，周邊緊鄰多棟建築，消防局不敢大意...

停等紅燈副駕男持行動音響開窗嗨唱 他違反這項恐挨罰1500

宜蘭東門夜市路口日前出現一輛5人座「麵包車」在停等紅燈時，副駕駛座男子手持行動音響，開窗向著路旁及後方停等紅燈駕駛，大聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。