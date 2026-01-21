影／保養廠開客人BMW車送修 高雄澄清湖前火燒車

今天高雄市鳥松區澄清路今天中午發生火燒車，汽車保養廠戴姓姓男子駕駛顧客的BMW休旅車，行進間突然引擎室冒煙，他趕緊聽到路邊逃命，不久火舌竄出，大火馬上燒起吞噬休旅車，他遭火灼傷，起火原因待消防局調查。

高雄市消防局在今天中午12時11分，據報澄清路發生火燒車火警，立即動員趕赴搶救。

據了解，這輛BMW休旅車故障，洪姓車主（61歲）請保養廠人員開去維修，保養廠人員戴姓男子（50歲）開車經過鳥松區澄清路，發覺引擎蓋冒煙且有零星火焰馬上停車，並用滅火器嘗試滅火，致右手拇指遭燙傷。