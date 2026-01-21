快訊

影／保養廠開客人BMW車送修 高雄澄清湖前火燒車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

今天高雄市鳥松區澄清路今天中午發生火燒車，汽車保養廠戴姓姓男子駕駛顧客的BMW休旅車，行進間突然引擎室冒煙，他趕緊聽到路邊逃命，不久火舌竄出，大火馬上燒起吞噬休旅車，他遭火灼傷，起火原因待消防局調查。

高雄市消防局在今天中午12時11分，據報澄清路發生火燒車火警，立即動員趕赴搶救。

據了解，這輛BMW休旅車故障，洪姓車主（61歲）請保養廠人員開去維修，保養廠人員戴姓男子（50歲）開車經過鳥松區澄清路，發覺引擎蓋冒煙且有零星火焰馬上停車，並用滅火器嘗試滅火，致右手拇指遭燙傷。

火勢燒起無法控制，戴男即向119求救。消防隊趕到時，火舌延燒，濃煙直竄，大火幾乎吞噬休旅車，馬上布水線搶滅火勢，不久滅火。確實起火原因待消防局調查。

高雄市鳥松區今天中午發生火燒車。圖／讀者提供
相關新聞

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩...

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓...

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小...

慣竊信義商圈偷生活用品 吊牌、掛勾沒來及撕下就被警發現

44歲楊姓男子上周六在台北市捷運市府站不斷翻自己包包，轄區三張犁派出所警員察覺異狀，上前盤查，發現多件全新未使用的知名品...

金城模範街附近火警 消防人員6分鐘壓制火勢幸未延燒

緊鄰金城鎮模範街的珠浦東路一處住宅今天早上9點多冒出大量濃煙，由於起火地點位於城區巷弄，周邊緊鄰多棟建築，消防局不敢大意...

停等紅燈副駕男持行動音響開窗嗨唱 他違反這項恐挨罰1500

宜蘭東門夜市路口日前出現一輛5人座「麵包車」在停等紅燈時，副駕駛座男子手持行動音響，開窗向著路旁及後方停等紅燈駕駛，大聲...

