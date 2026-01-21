聽新聞
0:00 / 0:00
影／保養廠開客人BMW車送修 高雄澄清湖前火燒車
今天高雄市鳥松區澄清路今天中午發生火燒車，汽車保養廠戴姓姓男子駕駛顧客的BMW休旅車，行進間突然引擎室冒煙，他趕緊聽到路邊逃命，不久火舌竄出，大火馬上燒起吞噬休旅車，他遭火灼傷，起火原因待消防局調查。
高雄市消防局在今天中午12時11分，據報澄清路發生火燒車火警，立即動員趕赴搶救。
據了解，這輛BMW休旅車故障，洪姓車主（61歲）請保養廠人員開去維修，保養廠人員戴姓男子（50歲）開車經過鳥松區澄清路，發覺引擎蓋冒煙且有零星火焰馬上停車，並用滅火器嘗試滅火，致右手拇指遭燙傷。
火勢燒起無法控制，戴男即向119求救。消防隊趕到時，火舌延燒，濃煙直竄，大火幾乎吞噬休旅車，馬上布水線搶滅火勢，不久滅火。確實起火原因待消防局調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言