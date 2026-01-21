婦匯3000萬投資黃金被勸阻 受詐團引誘...隔天竟又領1000萬面交

黃金價格飆漲，警方發現投資黃金也成為詐騙集團的話術。基隆市1名婦人到銀行要匯款3000萬元，行員通報警方到場，她當場雖然有聽勸，但隔天仍到銀行領出1000萬元，警方接到她的子女通知，再次攔阻，保住她的積蓄。

基隆市警察局長林信雄今天表示，近期因為金價高漲，有非常多的詐騙集團以投資黃金當話術，吸引沒有警覺心的民眾注意，再引誘掉入陷阱。

今年1月初，有名婦人到中國信託銀行基隆分行，向行員表示要從投資股市的戶頭匯出3000萬元，改投資黃金買賣。行員覺得可疑，通報警察到場協助，這名婦人當天有接受員警勸說，打消匯款的念頭。

林信雄說，這名婦人和先前詐騙案一些被害人一樣，當天雖因警察勸阻保住存款，但並沒有真正警覺到自己受到詐騙集團的話術欺騙。隔天她又到銀行領出1000萬元，準備面交詐騙車手時，因為前一天警方有跟她的子女聯繫，所以不只保住她的錢，還逮到出面取款的車手。

林信雄表示，金融機構持續跟警方合作阻詐非常重要，請櫃檯的行員在面臨民眾大額領款或匯款的時候，一定要幫忙問一下事由，對方說了之後，更希望能夠再深入了解，比如說要買黃金，可以聊一下金價，如果當事人說不清楚，對方可能就是陷入欺騙集團的陷阱中。

林信雄舉例，最近還名被害人到銀行要匯款140萬元，跟行員說是植牙10顆的費用。因為依照一般植牙行情，140萬元應是快植20顆的價格，但不可能一次植20顆牙，沒有醫院敢做，一般的診所更不可能。