快訊

75萬分之1奇蹟！男子公路直擊「雪白仙氣靈獸」 真實身分網驚：幸運女神下凡

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

婦匯3000萬投資黃金被勸阻 受詐團引誘...隔天竟又領1000萬面交

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃金價格飆漲，警方發現投資黃金也成為詐騙集團的話術。基隆市1名婦人到銀行要匯款3000萬元，行員通報警方到場，她當場雖然有聽勸，但隔天仍到銀行領出1000萬元，警方接到她的子女通知，再次攔阻，保住她的積蓄。

基隆市警察局長林信雄今天表示，近期因為金價高漲，有非常多的詐騙集團以投資黃金當話術，吸引沒有警覺心的民眾注意，再引誘掉入陷阱。

今年1月初，有名婦人到中國信託銀行基隆分行，向行員表示要從投資股市的戶頭匯出3000萬元，改投資黃金買賣。行員覺得可疑，通報警察到場協助，這名婦人當天有接受員警勸說，打消匯款的念頭。

林信雄說，這名婦人和先前詐騙案一些被害人一樣，當天雖因警察勸阻保住存款，但並沒有真正警覺到自己受到詐騙集團的話術欺騙。隔天她又到銀行領出1000萬元，準備面交詐騙車手時，因為前一天警方有跟她的子女聯繫，所以不只保住她的錢，還逮到出面取款的車手。

林信雄表示，金融機構持續跟警方合作阻詐非常重要，請櫃檯的行員在面臨民眾大額領款或匯款的時候，一定要幫忙問一下事由，對方說了之後，更希望能夠再深入了解，比如說要買黃金，可以聊一下金價，如果當事人說不清楚，對方可能就是陷入欺騙集團的陷阱中。

林信雄舉例，最近還名被害人到銀行要匯款140萬元，跟行員說是植牙10顆的費用。因為依照一般植牙行情，140萬元應是快植20顆的價格，但不可能一次植20顆牙，沒有醫院敢做，一般的診所更不可能。

林信雄表示，如果民眾說匯款的原因是要植牙，行員可以再深入問一下，植哪些牙，在哪一家醫院植牙，做為判斷對方是不是受詐騙的話術影響，以這個為藉口想騙過行員。阻詐除了靠警察積極努力，也希望金融機構人員一起合作，減少民眾可能的財產損失。

基隆有名婦人誤信詐騙集團成員話術，到銀行要匯出3000萬元投資黃金買賣。警察獲報到場，勸說她打消匯款的念頭。記者邱瑞杰／翻攝
基隆有名婦人誤信詐騙集團成員話術，到銀行要匯出3000萬元投資黃金買賣。警察獲報到場，勸說她打消匯款的念頭。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局長林信雄今天表示，近期因為金價高漲，有非常多的詐騙集團以投資黃金當話術，吸引沒有警覺心的民眾注意，再引誘掉入陷阱。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局長林信雄今天表示，近期因為金價高漲，有非常多的詐騙集團以投資黃金當話術，吸引沒有警覺心的民眾注意，再引誘掉入陷阱。記者邱瑞杰／攝影

詐騙集團 黃金 警察

延伸閱讀

金價飆升！台東老兵遺產80.21公克黃金准許變賣 市價逾37萬元

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

黃金國際行情 衝上4,700美元

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

相關新聞

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩...

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓...

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小...

婦匯3000萬投資黃金被勸阻 受詐團引誘...隔天竟又領1000萬面交

黃金價格飆漲，警方發現投資黃金也成為詐騙集團的話術。基隆市1名婦人到銀行要匯款3000萬元，行員通報警方到場，她當場雖然...

竹市推「義消健檢135」 高虹安宣布每人每年補助3500元

新竹市政府為照顧長期投入救災與防災工作的義勇消防人員，於今日舉辦「義消健檢135」健康檢查補助政策發表會。市長高虹安宣布...

海陸士官盜領同袍存款 東窗事發遭汰除送辦

海軍陸戰隊六六旅某營連林姓士官，疑因缺錢花用，竟將歪腦筋動到同袍身上，去年農曆年過後不久，某天中午先到熟識的宋姓同袍寢室...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。