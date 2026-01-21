快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

聽新聞
0:00 / 0:00

台南女清潔員被酒駕男撞死 交大走入清潔隊提醒收運垃圾交通風險

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，上月16日天亮開車返家途中撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，台南交通警察大隊今天前往後壁清潔隊及白河清潔隊，針對清潔人員日常收運垃圾時可能面臨的交通風險重點提醒，提升第一線清潔隊員交通安全意識，避免再次發生事故。

交通警察大隊指出，後壁、白河屬偏鄉地區，道路型態多元，常見道路狹窄、彎道多、照明不足，加上農用車輛、機車及行人混行情形普遍，垃圾車清運時容易面臨突發狀況；為提升偏鄉地區垃圾清運作業安全，降低道路交通事故風險，特別安排講師前往宣講。

講師提醒，大型車駕駛行駛及停靠作業時應隨時注意周遭環境變化，避免因視線受限或一時疏忽而釀成事故，並強調執勤期間務必開啟照明，提升辨識度，提醒其他用路人提前減速、注意避讓；透過實務經驗分享，養成「預測風險、提前應變」的用路習慣，強化防禦駕駛及自我保護觀念。

講師分享去年交通事故案例及近期事故分析，說明多起事故肇因與駕駛人未能預測風險、忽略潛在危險有密切關聯，包括突如其來的來車、路邊違規停車遮蔽視線，或行人及機車突然竄出、路口未落實停讓等情形。藉由實際案例解析，引導清潔隊員思考事故發生的肇因及關鍵因素。

交大指出，酒後駕車嚴重危害自身安全，更可能對無辜用路人及執勤人員造成無可挽回的傷害；講師以安平區慶平路發生酒駕車輛衝撞垃圾車，造成清運人員死亡的事故，向清潔隊員說明酒駕的高度危險性及事故發生的瞬間風險，提醒清運作業時務必提高警覺。

交大大隊長賴銘助說明，垃圾清運作業屬於高風險工作，駕駛人應專心駕駛、避免分心行為外，隨車執勤人員亦應建立彼此提醒、相互戒護的安全觀念，清運時避免背對未知風險方向作業，隨時留意後方及側向來車動態；作業期間車輛應確實開啟警示燈，提升其他用路人辨識度。

台南市警局局長林國清表示，未來將持續深入偏鄉與基層單位，結合事故數據與實際案例推動交通安全宣導，期能將安全觀念落實於每一次清運勤務中，共同打造更安全、友善的用路環境。

台南交通警察大隊今天前往後壁清潔隊及白河清潔隊，針對清潔人員日常收運垃圾時可能面臨的交通風險重點提醒。記者袁志豪／翻攝
台南交通警察大隊今天前往後壁清潔隊及白河清潔隊，針對清潔人員日常收運垃圾時可能面臨的交通風險重點提醒。記者袁志豪／翻攝

交通事故 車禍 台南

延伸閱讀

年前大掃除 彰化員林清潔隊鼓勵交流二手家具

春節前舊巨型家具斷捨離 彰化縣各鄉鎮公所登記清運時間出爐

金價飆漲！清運床架掉出3錢金耳環 彰化溪湖清潔隊員拾金不昧

彰化市資源回收變賣破2千萬 200多名清潔隊員「獎勵出國」

相關新聞

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩...

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓...

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小...

慣竊信義商圈偷生活用品 吊牌、掛勾沒來及撕下就被警發現

44歲楊姓男子上周六在台北市捷運市府站不斷翻自己包包，轄區三張犁派出所警員察覺異狀，上前盤查，發現多件全新未使用的知名品...

金城模範街附近火警 消防人員6分鐘壓制火勢幸未延燒

緊鄰金城鎮模範街的珠浦東路一處住宅今天早上9點多冒出大量濃煙，由於起火地點位於城區巷弄，周邊緊鄰多棟建築，消防局不敢大意...

停等紅燈副駕男持行動音響開窗嗨唱 他違反這項恐挨罰1500

宜蘭東門夜市路口日前出現一輛5人座「麵包車」在停等紅燈時，副駕駛座男子手持行動音響，開窗向著路旁及後方停等紅燈駕駛，大聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。