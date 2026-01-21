台南女清潔員被酒駕男撞死 交大走入清潔隊提醒收運垃圾交通風險

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，上月16日天亮開車返家途中撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，台南交通警察大隊今天前往後壁清潔隊及白河清潔隊，針對清潔人員日常收運垃圾時可能面臨的交通風險重點提醒，提升第一線清潔隊員交通安全意識，避免再次發生事故。

交通警察大隊指出，後壁、白河屬偏鄉地區，道路型態多元，常見道路狹窄、彎道多、照明不足，加上農用車輛、機車及行人混行情形普遍，垃圾車清運時容易面臨突發狀況；為提升偏鄉地區垃圾清運作業安全，降低道路交通事故風險，特別安排講師前往宣講。

講師提醒，大型車駕駛行駛及停靠作業時應隨時注意周遭環境變化，避免因視線受限或一時疏忽而釀成事故，並強調執勤期間務必開啟照明，提升辨識度，提醒其他用路人提前減速、注意避讓；透過實務經驗分享，養成「預測風險、提前應變」的用路習慣，強化防禦駕駛及自我保護觀念。

講師分享去年交通事故案例及近期事故分析，說明多起事故肇因與駕駛人未能預測風險、忽略潛在危險有密切關聯，包括突如其來的來車、路邊違規停車遮蔽視線，或行人及機車突然竄出、路口未落實停讓等情形。藉由實際案例解析，引導清潔隊員思考事故發生的肇因及關鍵因素。

交大指出，酒後駕車嚴重危害自身安全，更可能對無辜用路人及執勤人員造成無可挽回的傷害；講師以安平區慶平路發生酒駕車輛衝撞垃圾車，造成清運人員死亡的事故，向清潔隊員說明酒駕的高度危險性及事故發生的瞬間風險，提醒清運作業時務必提高警覺。

交大大隊長賴銘助說明，垃圾清運作業屬於高風險工作，駕駛人應專心駕駛、避免分心行為外，隨車執勤人員亦應建立彼此提醒、相互戒護的安全觀念，清運時避免背對未知風險方向作業，隨時留意後方及側向來車動態；作業期間車輛應確實開啟警示燈，提升其他用路人辨識度。