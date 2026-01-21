女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩下煞車，不想再當家人的提款機，家人卻將她通報失蹤想要逼她出面，感謝多年來4萬多名病患的支持。警方證實接獲報案與撤案。

台南市警第一分局指出，去年1月接獲侯女的黃姓丈夫至東門派出所通報侯女失蹤，侯女於2月18日至第三分局和順派出所撤銷協尋；學甲分局也指出，去年10月也受理侯女家人將她通報為失蹤人口報案，去年年底侯女自行至苗栗縣警竹南分局撤銷協尋。

鏡週刊報導指出，49歲侯娟妃本月2日接受專訪指出，她只是選擇不與家人聯絡，停止對娘家的經濟支援，並沒有失蹤也沒有安全疑慮；她因2024年底一次看診後，長期過勞當場吐血，加上看到大S過世，決定退休過自己的人生，去年9月已與黃姓丈夫完成離婚程序。

鏡週刊提到，侯娟妃對於家人報案指稱她有自殺風險，她發表「各自安好聲明」與「不自殺聲明」，明確表示目前生活狀態穩定，一切行動皆出於自主意識，是基於個人身心狀況所做的人生選擇，並非逃避責任或失聯，她2次親赴警局撤銷協尋，只希望彼此互不打擾、各自安好。

鏡週刊報導，侯家在台南學甲經營「侯瑞合診所」，由父親與哥哥主導，侯娟妃長年是娘家經濟來源之一，么弟在父母安排下，與妻子進入侯女診所擔任行政工作，侯女認為弟弟與弟媳工作態度消極，如今離家不再提供金援；不過，侯女父母否認女兒所有指控，強調相關金錢與保單屬家族共同安排。

鏡週刊調查，侯娟妃診所去年無預警停業讓看診病患錯愕，四處打聽去向，地方社群不斷出現詢問貼文；她的父母認為，女兒在信仰改變後性格丕變，疑似遭洗腦，基於安全考量及關心才報案，並對侯的黃姓女道友提出妨害婚姻家庭和誘罪告訴。侯女受訪則表示，自己過得很好。