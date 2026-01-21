快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

聯合報／ 記者袁志豪謝進盛／台南即時報導

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩下煞車，不想再當家人的提款機，家人卻將她通報失蹤想要逼她出面，感謝多年來4萬多名病患的支持。警方證實接獲報案與撤案。

台南市警第一分局指出，去年1月接獲侯女的黃姓丈夫至東門派出所通報侯女失蹤，侯女於2月18日至第三分局和順派出所撤銷協尋；學甲分局也指出，去年10月也受理侯女家人將她通報為失蹤人口報案，去年年底侯女自行至苗栗縣警竹南分局撤銷協尋。

鏡週刊報導指出，49歲侯娟妃本月2日接受專訪指出，她只是選擇不與家人聯絡，停止對娘家的經濟支援，並沒有失蹤也沒有安全疑慮；她因2024年底一次看診後，長期過勞當場吐血，加上看到大S過世，決定退休過自己的人生，去年9月已與黃姓丈夫完成離婚程序。

鏡週刊提到，侯娟妃對於家人報案指稱她有自殺風險，她發表「各自安好聲明」與「不自殺聲明」，明確表示目前生活狀態穩定，一切行動皆出於自主意識，是基於個人身心狀況所做的人生選擇，並非逃避責任或失聯，她2次親赴警局撤銷協尋，只希望彼此互不打擾、各自安好。

鏡週刊報導，侯家在台南學甲經營「侯瑞合診所」，由父親與哥哥主導，侯娟妃長年是娘家經濟來源之一，么弟在父母安排下，與妻子進入侯女診所擔任行政工作，侯女認為弟弟與弟媳工作態度消極，如今離家不再提供金援；不過，侯女父母否認女兒所有指控，強調相關金錢與保單屬家族共同安排。

鏡週刊調查，侯娟妃診所去年無預警停業讓看診病患錯愕，四處打聽去向，地方社群不斷出現詢問貼文；她的父母認為，女兒在信仰改變後性格丕變，疑似遭洗腦，基於安全考量及關心才報案，並對侯的黃姓女道友提出妨害婚姻家庭和誘罪告訴。侯女受訪則表示，自己過得很好。

據了解，侯的父母去年9月前往侯女在台南市安南區購入的「伍彩巴黎社區」找她，侯女認為父母行為侵門踏戶、嚴重越界，除了將房屋認賠出售，並向警方提告侵入住宅罪，轄區第三警分局證實案件偵辦中。

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，侯娟妃受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩下煞車。圖／翻攝自Google Maps
鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，侯娟妃受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩下煞車。圖／翻攝自Google Maps
「侯娟妃婦產科診所」招牌如今已經卸下，Google Maps上也顯示永久停業。記者袁志豪／攝影
「侯娟妃婦產科診所」招牌如今已經卸下，Google Maps上也顯示永久停業。記者袁志豪／攝影

父母 台南 醫師

延伸閱讀

失智翁夜間牽腳踏車問路 機警軍營衛兵報案...警助返家

新北蘆洲逆倫血案老父母滿手刀傷何來？ 高大成：以為兒不會動手

啃老還嫌零用錢太少…獨子砍死蘆洲賣蔥油餅雙親 親友罵：殺父母對嗎？

震驚！新竹樹林頭夜市2月起停業 市府評估新址設夜市

相關新聞

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩...

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓...

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小...

竹市推「義消健檢135」 高虹安宣布每人每年補助3500元

新竹市政府為照顧長期投入救災與防災工作的義勇消防人員，於今日舉辦「義消健檢135」健康檢查補助政策發表會。市長高虹安宣布...

海陸士官盜領同袍存款 東窗事發遭汰除送辦

海軍陸戰隊六六旅某營連林姓士官，疑因缺錢花用，竟將歪腦筋動到同袍身上，去年農曆年過後不久，某天中午先到熟識的宋姓同袍寢室...

苗栗男子涉嫌強上拖吊上架的車子 多吃一條妨害公務罪嫌

27歲男子在苗栗市違規停車的轎車遭拖吊取締，途中趁著停等紅燈之際，涉嫌撕毀封條，強上已上架的車子，過程被PO網，警方將依...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。