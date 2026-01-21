竹市推「義消健檢135」 高虹安宣布每人每年補助3500元

新竹市政府為照顧長期投入救災與防災工作的義勇消防人員，於今日舉辦「義消健檢135」健康檢查補助政策發表會。市長高虹安宣布提供竹市約500位救災義消及宣導義消，每人每年補助3500元健康檢查費，強化義消健康照護，保障長期出入火場、吸入濃煙與有害氣體可能造成的職業傷害風險。

高虹安表示，義消長年站在救災第一線，是守護城市安全的重要力量，因此市府有責任也有義務，為守護城市無名英雄們的健康多做一分保障。近年來肺部疾病有年輕化的趨勢，透過制度化的健檢補助，讓義消能夠定期掌握身體狀況，及早發現、及早醫療，要有健康的身體，才能安心投入救災工作。

高市長也於發表會中代表市府頒發感謝狀，感謝南門醫院及祐民醫院對義消健康照護的全力支持，攜手市府共同守護義消夥伴的身心健康。

消防局長李世恭說明，除提供補助經費外，也主動媒合醫療院所，推出優於一般健檢的專屬方案。其中，新竹南門醫院特別加碼提供肺部及腰椎X光檢查，針對火場吸入風險及骨質疏鬆問題進行強化檢測；中壢祐民醫院附設「慧健康」高階健檢中心，更加碼提供肺部及心臟斷層掃描CT檢查，能有效檢視微小肺部病變與心臟異常，整體健檢方案市價超過1萬5000元，卻同樣以3500元優惠價回饋義消，極具實質效益。