快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小時沒看到車，鄰居說有一位老太太躺在前面的路上，他飛奔過去發現是媽媽，攙扶回家休息幸好無恙。家人強烈不滿復康巴士的服務，司機竟然丟下病人不管自行離開。

桃園市社會局表示，事件發生在昨天中午，接到消息以後立即請營運單位（士豪）追查，並要求提出整體事件檢討，今天到病友家慰問，目前正在釐清相關責任歸屬。如果確認司機若有疏失將除依營運單位內部管理規定懲處，也依契約規定扣罰款項。

洗腎病友的兒子指出，母親昨天搭乘預約10時30分的復康巴士準備返家，在離家0.8公里的地方手機失去定位訊號，他從10時50開始在社區大樓外每次下車處開始等，但是車子一直沒有出現。11時32分他聯絡洗腎醫院確認媽媽離開醫院時間，11時34復康巴士總客服來電，他焦慮詢問車子到底開去哪裡，等了有30分鐘。

此時附近有好心的住戶來問男子是否在找人，還說有一位女士倒在巷子已經有30分鐘，有說是住在大樓，男子立馬飛奔過去，只見媽媽一個人因為洗腎後血壓過低躺在地上，他隨即扶起媽媽往家裡走，路上幸好鄰居協助幫忙。

男子回到家問母親，了解司機是年輕人似乎是剛上工，不熟定位操作，一直對母親「大小聲」，最後母親下車體力不支倒地，司機還一直催促要站起來，甚至出口「三字經」，之後就開車離開，讓母親一人在寒冷冬天躺臥在地，雖然有住戶經過，都不敢上前協助，擔心是詐騙。

聽完母親描述，男子心裡心更冷，現起復康巴士將一位老人棄置路邊而路人卻不敢上前協助的場景，昨天是農曆節氣「大寒」，母親的遭遇讓母子心更寒。

男子在網路平台貼文描述母親洗腎完搭復康巴士回家，疑似被司機放下車，體力不支躺在路邊無人聞問。記者鄭國樑／翻攝
男子在網路平台貼文描述母親洗腎完搭復康巴士回家，疑似被司機放下車，體力不支躺在路邊無人聞問。記者鄭國樑／翻攝

母親 洗腎 巴士 桃園

延伸閱讀

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

桃園大房食品獲頒桃金百年老店 張善政：帶動老店創新

大嘉義創新創業協會長交接 「義賣瓜子」捐贈復康巴士

相關新聞

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

鏡週刊今天報導，台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，她受訪指出因長期過勞看診看到吐血，決定為人生踩...

影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑

台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓...

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小...

竹市推「義消健檢135」 高虹安宣布每人每年補助3500元

新竹市政府為照顧長期投入救災與防災工作的義勇消防人員，於今日舉辦「義消健檢135」健康檢查補助政策發表會。市長高虹安宣布...

海陸士官盜領同袍存款 東窗事發遭汰除送辦

海軍陸戰隊六六旅某營連林姓士官，疑因缺錢花用，竟將歪腦筋動到同袍身上，去年農曆年過後不久，某天中午先到熟識的宋姓同袍寢室...

苗栗男子涉嫌強上拖吊上架的車子 多吃一條妨害公務罪嫌

27歲男子在苗栗市違規停車的轎車遭拖吊取締，途中趁著停等紅燈之際，涉嫌撕毀封條，強上已上架的車子，過程被PO網，警方將依...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。