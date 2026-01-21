桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

桃園市一位洗腎病友的兒子在網路平台貼文抱怨「天冷心更冷」，指他媽媽從醫院洗腎完搭復康巴士，他在約好下車的地點等了半個多小時沒看到車，鄰居說有一位老太太躺在前面的路上，他飛奔過去發現是媽媽，攙扶回家休息幸好無恙。家人強烈不滿復康巴士的服務，司機竟然丟下病人不管自行離開。

桃園市社會局表示，事件發生在昨天中午，接到消息以後立即請營運單位（士豪）追查，並要求提出整體事件檢討，今天到病友家慰問，目前正在釐清相關責任歸屬。如果確認司機若有疏失將除依營運單位內部管理規定懲處，也依契約規定扣罰款項。

洗腎病友的兒子指出，母親昨天搭乘預約10時30分的復康巴士準備返家，在離家0.8公里的地方手機失去定位訊號，他從10時50開始在社區大樓外每次下車處開始等，但是車子一直沒有出現。11時32分他聯絡洗腎醫院確認媽媽離開醫院時間，11時34復康巴士總客服來電，他焦慮詢問車子到底開去哪裡，等了有30分鐘。

此時附近有好心的住戶來問男子是否在找人，還說有一位女士倒在巷子已經有30分鐘，有說是住在大樓，男子立馬飛奔過去，只見媽媽一個人因為洗腎後血壓過低躺在地上，他隨即扶起媽媽往家裡走，路上幸好鄰居協助幫忙。

男子回到家問母親，了解司機是年輕人似乎是剛上工，不熟定位操作，一直對母親「大小聲」，最後母親下車體力不支倒地，司機還一直催促要站起來，甚至出口「三字經」，之後就開車離開，讓母親一人在寒冷冬天躺臥在地，雖然有住戶經過，都不敢上前協助，擔心是詐騙。