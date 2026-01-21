海陸士官盜領同袍存款 東窗事發遭汰除送辦

海軍陸戰隊六六旅某營連林姓士官，疑因缺錢花用，竟將歪腦筋動到同袍身上，去年農曆年過後不久，某天中午先到熟識的宋姓同袍寢室偷郵局提款卡，當晚溜出營外超商提領7000元，經被害人發現向上呈報追查，桃園地檢署依陸海空軍刑法的竊盜及詐欺等罪嫌起訴。

起訴指出，現年25歲林姓男子2025年2月13日中午，潛入宋姓同袍位於海陸六六旅龜山營區的寢室，在內務櫃中翻找並拿走宋某的郵局提款卡，當天晚間6時54分趁著外出之際，前往桃園市龜山區忠義路某超商的ATM提款機，輸入偶而間得知的密碼，成功盜領宋某帳戶中的新台幣7000元後，趁機放回提款卡；東窗事發後，遭憲兵隊送辦並遭軍隊汰除。