影／誇張！輪椅塞不下 台東診所復康巴士載人敞著後門一路跑
台東市1輛隸屬某診所的復康巴士昨天下午行經賓朗路時，後方車門一路敞開，車內2名坐在輪椅上的乘客隨車晃動，畫面怵目驚心，讓後方用路人不敢靠近。警方表示，違規屬實最高1萬8000元罰鍰，吊扣駕照1年。
警局交通隊表示，依影片內容判斷，該車輛行駛時後車門未關閉，已違反道路交通處罰條例第30條規定，可處3000元至1萬8000元罰鍰；若因此發生事故，駕駛恐涉及過失傷害，並面臨吊扣駕照處分，情節嚴重者，甚至可能被吊銷駕照。
當時目擊的林姓農民表示，他正開車外送農產品，發現前方復康巴士車尾門未關，輪椅乘客幾乎毫無防護地暴露在外，讓他一路放慢車速、不敢超車。他直言，只要遇到轉彎或緊急煞車，後果恐怕不堪設想，感嘆行動不便者更需要被謹慎對待，而不是勉強載一段。
事件畫面隨後被林男上傳網路，引起討論。對此，診所方面今出面說明，當天原本安排搭乘復康巴士的病患，平時以助行器行動，臨時因行動狀況改以輪椅乘車，但車輛後門因空間限制無法完全關閉。司機當下有回報狀況，診所也立即要求車輛停駛並另派支援車輛前往。
不過，該名司機卻自行判斷慢慢開應該沒問題，未依指示停車，短暫繼續行駛，才被民眾拍下驚險畫面。診所負責人王姓醫師指出，該名司機為臨時代班人員，本身也是洗腎病友，平時協助接送行動不便患者，相關交通罰鍰將由診所負責。
