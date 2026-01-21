快訊

苗栗男子涉嫌強上拖吊上架的車子 多吃一條妨害公務罪嫌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

27歲男子在苗栗市違規停車的轎車遭拖吊取締，途中趁著停等紅燈之際，涉嫌撕毀封條，強上已上架的車子，過程被PO網，警方將依妨害公務罪嫌偵辦。

社群網路影片流傳一名男子在苗栗市中華路，打開拖吊上架的車子的右前車門，直接坐進車內，警方初步調查，黃男的車子在苗栗火車站附近違規停車，警方昨天上午9點多將車子拖離，拖吊車停等紅燈之際，黃從後方尾隨轎車下車，撕毀車門封條，開啟該跳上已上架的車子。

黃男指稱在車內睡著，車人帶車被拖到吊場，但警方查出他是半路強上，坐了3公里多到拖吊場，下車領走違規車子，警方說，取締違規停車作業程序，違規車輛一經上架後，拖離原違規地，即不得停止拖吊及放行，全案除依道路交通管理處罰條例舉發、繳納車輛移置費外，有關撕毀封條部分，依妨害公務罪偵辦，呼籲民眾勿違規停車及脫序行為，以維護用路安全。

27歲男子在苗栗市違規停車的轎車遭拖吊取締，途中他涉嫌撕毀封條，強上已上架的車子，過程被PO網，警方將依妨害公務罪嫌偵辦。圖／苗栗縣警察局提供
27歲男子在苗栗市違規停車的轎車遭拖吊取締，途中他涉嫌撕毀封條，強上已上架的車子，過程被PO網，警方將依妨害公務罪嫌偵辦。圖／苗栗縣警察局提供

