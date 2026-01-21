苗栗男子涉嫌強上拖吊上架的車子 多吃一條妨害公務罪嫌

27歲男子在苗栗市違規停車的轎車遭拖吊取締，途中趁著停等紅燈之際，涉嫌撕毀封條，強上已上架的車子，過程被PO網，警方將依妨害公務罪嫌偵辦。

社群網路影片流傳一名男子在苗栗市中華路，打開拖吊上架的車子的右前車門，直接坐進車內，警方初步調查，黃男的車子在苗栗火車站附近違規停車，警方昨天上午9點多將車子拖離，拖吊車停等紅燈之際，黃從後方尾隨轎車下車，撕毀車門封條，開啟該跳上已上架的車子。