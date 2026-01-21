住警器立大功！楊梅民宅火警連動保全通報 成功爭取救援時間

桃園市楊梅區富元街昨日發生民宅火警，一樓客廳竄出大量濃煙，所幸倉庫安裝的住警器及時作動，配合保全系統通報，讓屋主與消防人員能迅速反應，火勢隨即被撲滅且無人傷亡。消防提醒，春節將至，民眾應落實用電「五不一沒有」原則，並定期檢查住警器，確保居家防火安全。

楊梅區富元街一處民宅昨下午傳出火煙，消防人員接獲通報後迅速趕抵，火勢集中於一樓客廳，冒出大量濃煙，經消防人員即時出水搶救，在短時間內成功撲滅；屋主表示，因保全系統異常通知，隨即發現屋內冒出濃煙，後來得知是設置在倉庫的住宅用火災警報器提前作動示警，因此及時得知災情，所幸未造成人員傷亡，為搶救爭取了寶貴時間。