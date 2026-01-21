住警器立大功！楊梅民宅火警連動保全通報 成功爭取救援時間

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市楊梅區富元街昨日發生民宅火警，一樓客廳竄出大量濃煙，所幸倉庫安裝的住警器及時作動，配合保全系統通報，讓屋主與消防人員能迅速反應，火勢隨即被撲滅且無人傷亡。消防提醒，春節將至，民眾應落實用電「五不一沒有」原則，並定期檢查住警器，確保居家防火安全。

楊梅區富元街一處民宅昨下午傳出火煙，消防人員接獲通報後迅速趕抵，火勢集中於一樓客廳，冒出大量濃煙，經消防人員即時出水搶救，在短時間內成功撲滅；屋主表示，因保全系統異常通知，隨即發現屋內冒出濃煙，後來得知是設置在倉庫的住宅用火災警報器提前作動示警，因此及時得知災情，所幸未造成人員傷亡，為搶救爭取了寶貴時間。

富岡分隊提醒，住宅用火災警報器正確安裝並定期檢查，能在火災初期即時提醒，呼籲民眾落實用火「人離火熄」，並遵守用電「五不一沒有」原則，包括電器周圍不放可燃物、電線不捆綁、插頭不潮濕汙損、用電不超載、電源不常插，以及沒有安全標章的電器不買不用；春節年假將近，家中雜物勿堆積，工廠歲修期間，居家及公司應做好年度檢查，從日常生活細節做好防範。

桃園市楊梅區富元街一處民宅昨發生火警，所幸安裝的住警器及時作動，配合保全系統通報，讓屋主與消防人員能迅速反應救援。圖／桃園市消防局提供
