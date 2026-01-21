聽新聞
0:00 / 0:00
影／火燒車火舌逼近命懸一線 彰化2警衝向前...即時拖走倒地男
彰化市金馬東路昨晚有輛廂型車起火燃燒，正好警車經過，發現有名男子倒在車外，無法行動，員警見車即將被火舌吞噬，情況緊急，立即上前救援，將他送醫，幸好只受驚嚇，送醫並無大礙。
彰化警分局表示，昨晚9點多，大竹派出所警員賴柏誠、實習生廖益慶執行巡邏勤務，行經彰化市金馬東路時，發現對向路旁有1輛廂型車起火燃燒，立即開啟警示燈，迴轉上前查看，並請求消防單位支援。
員警發現廂型車左後車門處的地面，倒臥一名男子，經簡單詢問狀況，確認無其他人員受困後，立即將他抬起，遠離燃燒中的小客車，支援警力到場，設置交通錐並管制交通，以免其他路過車輛遭受波及。消防人員也迅速趕抵現場，順利將火勢完全撲滅，廂型車燒毀，所幸駕駛僅受驚嚇，經送醫檢查後並無大礙。
警方初步解，這輛起火的汽車疑因機件老舊或線路故障導致自燃，呼籲民眾平時應確實做好車輛保養與檢查，上路前務必巡視「五油三水」及輪胎狀況；行駛途中若察覺車輛有異狀、異音或聞到焦味，應立即開啟方向燈停靠路邊安全處所，並迅速下車至護欄外或安全處等待救援，並撥打110或119報案，以保障自身及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言