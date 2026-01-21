快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

楊梅富元街火災現場一片焦黑 屋主：「它」救了全家

桃園電子報／ 桃園電子報

430454 0
桃園市楊梅區富元街一處民宅昨日下午發生火警。圖：讀者提供

桃園市楊梅區富元街一處民宅於昨（20）日下午發生火警，富岡消防分隊接獲通報後迅速趕抵，火勢集中於一樓客廳，冒出大量濃煙，經消防人員即時出水搶救，在短時間內成功撲滅，所幸未造成人員傷亡，讓這場意外平安落幕。屋主表示，屋內冒出濃煙，設置於倉庫的住宅用火災警報器提前作動示警，爭取了寶貴的搶救時間，也守住了一個家的平安。

430453 0
設置於倉庫的住宅用火災警報器提前作動示警，爭取了寶貴的搶救時間。圖：讀者提供

富岡分隊提醒，住宅用火災警報器是居家守護的重要夥伴，正確安裝並定期檢查，能在火災初期即時提醒。同時也呼籲民眾落實用火「人離火熄」，並且遵守用電「五不一沒有」原則，「五不一沒有」包括電器周圍不放可燃物、電線不捆綁、插頭不潮濕汙損、用電不超載、電源不常插，以及沒有安全標章的電器不買不用。

富岡分隊長黃稟雄說，春節年假將近，家中雜物勿堆積，工廠歲修期間，居家及公司不妨做好年度檢查，從日常生活細節做好防範，共同守護家人的平安與幸福。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅富元街火災現場一片焦黑 屋主：「它」救了全家

延伸閱讀：

  1. 張善政慰問「挖土機超人」家屬 桃市府將提供必要協助 
  2. 桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變

火災 桃園 警報

延伸閱讀

影／台南安南區新建大樓26樓高樓火警 竟是工人亂丟菸蒂釀災

桃消高平分隊攜手旅宿業者 火災搶救演練逼真登場

小貨車突拋錨慘困台66 楊梅警帶「這物」成功解圍

火災後復育造林 雪霸大鹿林道24至24.5公里即日起交管

相關新聞

台南五妃、西門路口昨破大洞今又吞車 2年3度塌陷...居民批扯到爆

台南市中西區的五妃街接近西門路口處昨下午2時許路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，所幸無人車遭...

車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

北市一起交通事故遭爆初判表疑雲，當事人陳情起初他無肇責，後來警方搞錯更正，對方保險公司持「手寫塗改」且「蓋有警章」的初判...

台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 小偷猛剪電線、狂偷列車氣閥484公斤

台鐵台中龍井煤炭廠近期驚傳竊案，蔡姓男子為首等3人鎖定廢電纜、銅質零件等，趁深夜闖入持器具大肆猛剪電纜線並搜刮有價金屬，...

影／火燒車火舌逼近命懸一線 彰化2警衝向前...即時拖走倒地男

彰化市金馬東路昨晚有輛廂型車起火燃燒，正好警車經過，發現有名男子倒在車外，無法行動，員警見車即將被火舌吞噬，情況緊急，立...

油表壞了不知情！大貨車凌晨拋錨「顧路」 大園警暖心載送買油解圍

桃園市觀音區一名洪姓男子，今(21)日凌晨2時許駕駛大貨車送貨途中，因沒注意到油表故障油量已見底...

影／喝醉睡路中！桃園男心虛逃逸 倒車撞警、躲暗巷仍遭逮

桃園市桃園區一名46歲游姓男子，今(21)日凌晨1時3分許喝酒後自行駕車行經民族路口，竟在綠燈後仍停在路中呼呼大睡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。