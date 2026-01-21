桃園市楊梅區富元街一處民宅昨日下午發生火警。圖：讀者提供

桃園市楊梅區富元街一處民宅於昨（20）日下午發生火警，富岡消防分隊接獲通報後迅速趕抵，火勢集中於一樓客廳，冒出大量濃煙，經消防人員即時出水搶救，在短時間內成功撲滅，所幸未造成人員傷亡，讓這場意外平安落幕。屋主表示，屋內冒出濃煙，設置於倉庫的住宅用火災警報器提前作動示警，爭取了寶貴的搶救時間，也守住了一個家的平安。

設置於倉庫的住宅用火災警報器提前作動示警，爭取了寶貴的搶救時間。圖：讀者提供

富岡分隊提醒，住宅用火災警報器是居家守護的重要夥伴，正確安裝並定期檢查，能在火災初期即時提醒。同時也呼籲民眾落實用火「人離火熄」，並且遵守用電「五不一沒有」原則，「五不一沒有」包括電器周圍不放可燃物、電線不捆綁、插頭不潮濕汙損、用電不超載、電源不常插，以及沒有安全標章的電器不買不用。

富岡分隊長黃稟雄說，春節年假將近，家中雜物勿堆積，工廠歲修期間，居家及公司不妨做好年度檢查，從日常生活細節做好防範，共同守護家人的平安與幸福。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅富元街火災現場一片焦黑 屋主：「它」救了全家