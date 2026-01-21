才過一晚！台南五妃街剛回填又破「大坑洞」 呑貨車後輪

昨天中午台南五妃街出現天坑，地基明顯被掏空，深度達兩公尺，工務局獲報後立即派員搶修，並進行灌漿回填作業；未料今天上午再度發生坍塌事故，在剛鋪好的柏油路旁直接「破大洞」，一輛貨車後輪當場被吞掉，工務局說明是廠商回填的貨車，除緊急回填外，也將成立前進指揮所，全力維護周邊民宅安全。

前年3月下午，五妃街接近西門路口路面塌陷，形成長15公尺、寬5公尺、深3公尺的天坑，1輛小貨車掉落洞內，吊車救援時也翻覆，吊臂砸落橫跨西門路，市府調查發現為一旁建案的連續壁施工導致，開罰27萬元並勒令該工地的建商6處建案停工。

去年7月，該處又被發現出現路面塌陷，市府立即要求業者灌漿填補完成，未造成受傷或車損，昨天中午約12點多，路面突然下陷出現大坑洞，導致坑洞下方的自來水管線裸露，甚至還在漏水，市府工務局獲報到場，經測量發現天坑約長2米多、寬近1米、深近2米；經評估後開始進行回填工程。