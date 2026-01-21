低溫嚴防猝死！桃園獨居7旬翁房內傳惡臭 警破門搶命救援

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區慈惠三街一名70歲獨居楊姓男子多日未現身，且房內散發異臭，警方接獲民眾報案趕抵現場，從門縫中發現楊男倒臥在地、生命跡象微弱，且因門鏈反鎖增加救援難度。對此員警當機立斷破門，與救護人員合力將疑似中風的楊男緊急送醫，令家屬感激不已。

中壢警分局中壢派出所日前晚間8時許接獲通報，指中壢區慈惠三街套房內有獨居男子多日未外出，房內更傳出濃烈惡臭，疑有異狀，請求警方協助。當時員警劉菘銓、林禹聖及孟翔執行巡邏勤務獲報趕赴現場，剛抵達就聞到屋內惡臭撲鼻，警方不敢大意，隨即通知房東、家屬及119救護車到場協助。

警方取得鑰匙後與家屬開門呼喊，屋內傳出70歲楊男的微弱回應聲，然而該戶除門鎖外，門後仍上有防盜門鏈，且屋內男子倒臥在地無法自行開門，警方透過門縫查看，發現男子倒臥地上、未著衣物，已無法行動，生命跡象微弱，情況相當危急。經徵得房東同意後，員警當機立斷撞斷鐵門鏈破門而入實施救援。

警方進入屋內後，發現男子倒臥地面，屋內未開空調，疑似已失去行動能力多時，且伴隨大小便失禁情形，研判可能為中風，經警消合力救護，將男子自3樓安全搬運至1樓，隨後由消防救護人員陪同家屬緊急送往天晟醫院救治，避免憾事發生。家屬亦對警方即時破門、積極救援的行動深表感謝。

警方提醒，近日氣溫明顯下降，獨居長者或身體狀況不佳者若發生突發疾病，往往難以及時求助，呼籲民眾多關心身邊獨居親友、鄰里，若發現異常情形可立即通報警方或相關單位，共同守護社區安全，避免憾事發生。

桃園市中壢區慈惠三街一名70歲獨居楊姓男子多日未現身，且房內散發異臭，警方獲報到場破門，與救護人員合力將疑似中風的楊男緊急送醫。圖／警方提供
桃園市中壢區慈惠三街一名70歲獨居楊姓男子多日未現身，且房內散發異臭，警方獲報到場破門，與救護人員合力將疑似中風的楊男緊急送醫。圖／警方提供
桃園市中壢區慈惠三街一名70歲獨居楊姓男子多日未現身，且房內散發異臭，警方獲報到場，從門縫中發現楊男倒臥在地、生命跡象微弱。圖／警方提供
桃園市中壢區慈惠三街一名70歲獨居楊姓男子多日未現身，且房內散發異臭，警方獲報到場，從門縫中發現楊男倒臥在地、生命跡象微弱。圖／警方提供

