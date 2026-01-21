台南五妃、西門路口昨破大洞今又吞車 2年3度塌陷...居民批扯到爆

台南市中西區的五妃街接近西門路口處昨下午2時許路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，所幸無人車遭波及，居民直指「2年內第3次發生路面塌陷」，應與一旁建案工地有關；結果今天上午再度發生坍塌，一輛砂石車後輪當場被吞沒。

前年3月下午，五妃街接近西門路口路面塌陷，形成長15公尺、寬5公尺、深3公尺的天坑，1輛小貨車掉落洞內，吊車救援時也翻覆，吊臂砸落橫跨西門路，當時市府調查發現為連續壁施工導致，開罰27萬元並勒令該工地的建商6處建案停工。

去年7月，該處又被發現出現路面塌陷，市府立即要求業者灌漿填補完成，未造成受傷或車損；昨天下午約2時40分，路面又突然下陷出現大坑洞，導致坑洞下方的自來水管線裸露，甚至還在漏水。工務局調派廠商前往灌漿回填，穩定路基，避免坑洞擴大影響到住宅的安全。

結果今天早上，同一個路口再度發生坍塌，剛鋪好的柏油路旁又出現大洞，讓一輛砂石車後輪當場被吞沒；居民紛紛拍下畫面，上傳社群媒體怒批「扯到爆」，指五妃街路口又塌了， 就是之前吊車翻過去砸爆紅綠燈那個路口，今天早上又有一輛砂石車直接「跪」在路中間。