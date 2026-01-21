快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

聽新聞
0:00 / 0:00

失智翁夜間牽腳踏車問路 機警軍營衛兵報案...警助返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區前晚有一名失智老翁迷途牽著腳踏車向某軍營衛兵問路，衛兵查覺老翁疑似迷路可能危險，機警報案，員警到場找到老翁助他返家。

豐原警分局神岡分駐所警員譚士瑋前晚7時接獲神岡某營區衛兵通報指稱，在神岡區和平路與中山路口有一名老翁疑似迷途，需要警方協助。

報案衛兵表示，老翁向他詢問「雅潭路」的方向，進一步關懷時，老翁僅不斷重複「雅潭路」，其餘皆無法清楚表達。警方依衛兵提供的穿著特徵及「牽著一輛橘色腳踏車」等線索，沿老翁離去方向展開搜尋。

警員在距離報案地點約500公尺處，發現76歲張姓老翁獨自牽著腳踏車行走於道路中央，當時天色昏暗、車輛往來頻繁，險象環生。員警見狀立即停車上前，將老翁扶至路旁安全處。他一度氣喘吁吁、無法言語，警員耐心等他情緒與呼吸逐漸穩定再查證身分，確認老翁當天下午5時許由家屬通報為失蹤協尋人口，帶他返派出所並通知家屬接回。

老翁女兒接獲通知後立即趕往派出所，對警方的即時協助表達由衷感謝。她說父親當日下午3時外出後遲遲未返家，因有重聽及失智，家屬遍尋無果，下午5時至大雅派出所通報失蹤協尋，幸得軍警熱心協助，父親才得以平安返家。

神岡分駐所長紀適華提醒民眾，家中若有高齡或易走失長者，外出務必做好保暖並盡量陪同，避免長者獨自長時間在外。家屬可協助長者配戴有聯絡資訊的飾品或證件，或向社會局申請愛心手鍊，可至各分局偵查隊辦理指紋建檔，以利走失時警方能迅速確認身分、協助返家。

台中市神岡區前晚有一名老翁迷途牽著腳踏車向神岡某營區衛兵問路，衛兵機警報案，員警到場找到老翁助他返家。圖／警方提供
台中市神岡區前晚有一名老翁迷途牽著腳踏車向神岡某營區衛兵問路，衛兵機警報案，員警到場找到老翁助他返家。圖／警方提供

腳踏車 失智

延伸閱讀

安養院失智翁以為自己仍上班 帶衣物想去工地卻體力不支坐路旁

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

愛雅懷孕被詛咒「一屍兩命」報案 夏和熙聲援閨蜜：不祝福不要對話

相關新聞

台南五妃、西門路口昨破大洞今又吞車 2年3度塌陷...居民批扯到爆

台南市中西區的五妃街接近西門路口處昨下午2時許路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，所幸無人車遭...

車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

北市一起交通事故遭爆初判表疑雲，當事人陳情起初他無肇責，後來警方搞錯更正，對方保險公司持「手寫塗改」且「蓋有警章」的初判...

台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 小偷猛剪電線、狂偷列車氣閥484公斤

台鐵台中龍井煤炭廠近期驚傳竊案，蔡姓男子為首等3人鎖定廢電纜、銅質零件等，趁深夜闖入持器具大肆猛剪電纜線並搜刮有價金屬，...

影／火燒車火舌逼近命懸一線 彰化2警衝向前...即時拖走倒地男

彰化市金馬東路昨晚有輛廂型車起火燃燒，正好警車經過，發現有名男子倒在車外，無法行動，員警見車即將被火舌吞噬，情況緊急，立...

油表壞了不知情！大貨車凌晨拋錨「顧路」 大園警暖心載送買油解圍

桃園市觀音區一名洪姓男子，今(21)日凌晨2時許駕駛大貨車送貨途中，因沒注意到油表故障油量已見底...

影／喝醉睡路中！桃園男心虛逃逸 倒車撞警、躲暗巷仍遭逮

桃園市桃園區一名46歲游姓男子，今(21)日凌晨1時3分許喝酒後自行駕車行經民族路口，竟在綠燈後仍停在路中呼呼大睡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。