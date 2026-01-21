聽新聞
失智翁夜間牽腳踏車問路 機警軍營衛兵報案...警助返家
台中市神岡區前晚有一名失智老翁迷途牽著腳踏車向某軍營衛兵問路，衛兵查覺老翁疑似迷路可能危險，機警報案，員警到場找到老翁助他返家。
豐原警分局神岡分駐所警員譚士瑋前晚7時接獲神岡某營區衛兵通報指稱，在神岡區和平路與中山路口有一名老翁疑似迷途，需要警方協助。
報案衛兵表示，老翁向他詢問「雅潭路」的方向，進一步關懷時，老翁僅不斷重複「雅潭路」，其餘皆無法清楚表達。警方依衛兵提供的穿著特徵及「牽著一輛橘色腳踏車」等線索，沿老翁離去方向展開搜尋。
警員在距離報案地點約500公尺處，發現76歲張姓老翁獨自牽著腳踏車行走於道路中央，當時天色昏暗、車輛往來頻繁，險象環生。員警見狀立即停車上前，將老翁扶至路旁安全處。他一度氣喘吁吁、無法言語，警員耐心等他情緒與呼吸逐漸穩定再查證身分，確認老翁當天下午5時許由家屬通報為失蹤協尋人口，帶他返派出所並通知家屬接回。
老翁女兒接獲通知後立即趕往派出所，對警方的即時協助表達由衷感謝。她說父親當日下午3時外出後遲遲未返家，因有重聽及失智，家屬遍尋無果，下午5時至大雅派出所通報失蹤協尋，幸得軍警熱心協助，父親才得以平安返家。
神岡分駐所長紀適華提醒民眾，家中若有高齡或易走失長者，外出務必做好保暖並盡量陪同，避免長者獨自長時間在外。家屬可協助長者配戴有聯絡資訊的飾品或證件，或向社會局申請愛心手鍊，可至各分局偵查隊辦理指紋建檔，以利走失時警方能迅速確認身分、協助返家。
