桃園市觀音區一名洪姓男子，今(21)日凌晨2時許駕駛大貨車送貨途中，因沒注意到油表故障油量已見底，開到半路車子突然拋錨停在路中，由於當時已是半夜，許多加油站已打烊，洪男只好到派出所求助，大園警分局員警得知後將洪男載至營業中的加油站買油，順利讓車輛發動，化解洪男的危機。

大園分局表示，洪男於今日走進觀音分駐所求助，稱其在送貨途中沒注意到油表故障，油量已見底導致車輛拋錨，停在路邊動彈不得，洪男走到附近的加油站，卻沒想到已過了營業時間，洪男無計可施之下，只好頂著寒風細雨走到派出所請警方幫忙。

員警得知後先將洪男載至附近仍有營業的加油站買油，隨後協助載他回到車輛拋錨地點，總算順利將車輛發動，讓洪男得以繼續送貨，洪男對於警方的積極熱心，表示萬分感謝，讓他在寒冷的冬天裡感受到人情溫暖。

警方呼籲駕駛人，開車前務必先檢視車輛狀況，確認安全無虞再上路。另外如遇車輛突然故障，也切記保持冷靜勿慌張，先開啟故障雙黃燈，再將三腳架置於車後警示，並於路旁安全處報警及聯繫保養廠，以確保自己及其他用路人行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：油表壞了不知情！大貨車凌晨拋錨「顧路」大園警暖心載送買油解圍