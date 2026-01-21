安養院失智翁以為自己仍上班 帶衣物想去工地卻體力不支坐路旁

台中市一處安養院鐘姓失智老翁誤以為自己仍在上班，日前趁安養院照護人員不注意時，帶著衣物外出要和工地老闆會合，他走了5公里多神情疲憊，熱心路人報案，大雅警分局員警到場協助，查出他住的安養院，聯絡家屬和院方人員送他回安養院。

大雅派出所警員蔡宗宏、鄒佳琪本月18日上午10時巡邏時，接獲報案稱有一名老翁疑似迷途需要協助，員警迅速到達現場，發現老翁身旁放著多袋隨身衣物，神情疲憊。

警方查出，74歲鐘姓老翁住在神岡區一家養老院，當天中午用完餐後他趁照護人員不注意外出，老翁誤以為自己仍從事焊接工程，執意要到工地與老闆會合，但在詢問工作地點及聯絡方式時，老翁開始答非所問，疑似出現失智症狀。

員警耐心安撫老翁情緒，細心檢視其隨身物品，找到身分證，確認身分後立即聯繫家屬。考量老翁已徒步長距離、體力不支，警方先開車載他回派出所休息，隨後由養老院人員到所接回。老翁兒子事後致電警方表達感謝，感謝員警第一時間伸出援手、耐心陪伴與協助，讓父親得以平安返院。