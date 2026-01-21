快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

安養院失智翁以為自己仍上班 帶衣物想去工地卻體力不支坐路旁

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一處安養院鐘姓失智老翁誤以為自己仍在上班，日前趁安養院照護人員不注意時，帶著衣物外出要和工地老闆會合，他走了5公里多神情疲憊，熱心路人報案，大雅警分局員警到場協助，查出他住的安養院，聯絡家屬和院方人員送他回安養院。

大雅派出所警員蔡宗宏、鄒佳琪本月18日上午10時巡邏時，接獲報案稱有一名老翁疑似迷途需要協助，員警迅速到達現場，發現老翁身旁放著多袋隨身衣物，神情疲憊。

警方查出，74歲鐘姓老翁住在神岡區一家養老院，當天中午用完餐後他趁照護人員不注意外出，老翁誤以為自己仍從事焊接工程，執意要到工地與老闆會合，但在詢問工作地點及聯絡方式時，老翁開始答非所問，疑似出現失智症狀。

員警耐心安撫老翁情緒，細心檢視其隨身物品，找到身分證，確認身分後立即聯繫家屬。考量老翁已徒步長距離、體力不支，警方先開車載他回派出所休息，隨後由養老院人員到所接回。老翁兒子事後致電警方表達感謝，感謝員警第一時間伸出援手、耐心陪伴與協助，讓父親得以平安返院。

大雅警分局呼籲家屬平時多注意家中老人身體健康，應盡量避免其獨自外出，以免發生意外，且應給予配帶足以識別身份的物品，以防有突發狀況時，可由他人能在最短的時間能幫助回家。

台中市大雅區一名失智老翁迷路，路人報案，員警到場協助。圖／警方提供
台中市大雅區一名失智老翁迷路，路人報案，員警到場協助。圖／警方提供

安養院 失智症 台中市

延伸閱讀

影／台南安南區新建大樓26樓高樓火警 竟是工人亂丟菸蒂釀災

影／道路坍塌！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

工地搭帳棚1人1戶還加裝門簾 移民署破泰國非法仲介集團

相關新聞

車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

北市一起交通事故遭爆初判表疑雲，當事人陳情起初他無肇責，後來警方搞錯更正，對方保險公司持「手寫塗改」且「蓋有警章」的初判...

台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 小偷猛剪電線、狂偷列車氣閥484公斤

台鐵台中龍井煤炭廠近期驚傳竊案，蔡姓男子為首等3人鎖定廢電纜、銅質零件等，趁深夜闖入持器具大肆猛剪電纜線並搜刮有價金屬，...

安養院失智翁以為自己仍上班 帶衣物想去工地卻不支坐路旁

台中市一處安養院鐘姓失智老翁誤以為自己仍在上班，日前趁安養院照護人員不注意時，帶著衣物外出要和工地老闆會合，他走了5公里...

影／台南安南區新建大樓26樓高樓火警 竟是工人亂丟菸蒂釀災

台南市安南區長和路一段與環管路口新建大樓26樓本月16日晚間7時許冒出火煙，消防局調派大批人車趕往撲滅火勢；經火調人員調...

高雄小港驚險車禍！機車卡拖板車頭下 騎士差一步遭輾過

高雄市小港區今天上午發生驚險車禍。楊姓男子騎機車直行，遇拖板車左轉要進入鋼鐵廠，遭拖板車撞及，人車捲入拖板車保險桿下，拖...

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

從事包裝加工業的朱姓男子今天凌晨開車直行，撞上腳踏車騎士，卻肇事逃逸，騎士受傷送醫，2小時後警方查出他涉案，策動他投到案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。