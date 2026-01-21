影／台南安南區新建大樓26樓高樓火警 竟是工人亂丟菸蒂釀災

台南市安南區長和路一段與環管路口新建大樓26樓本月16日晚間7時許冒出火煙，消防局調派大批人車趕往撲滅火勢；經火調人員調查，起火原因竟是菸蒂丟棄於太空包內垃圾引起火災，提醒建築工地抽菸、菸蒂、用火、用電、廢棄物及人員管理應更謹慎，以防範火災。

消防局指出，安南區這起高層建築物工地火災，消防車組到達時，由外觀發現屋頂層已有火舌伴隨著濃煙竄燒情形，指揮官立即指揮救災人員布水線至26樓屋頂層滅火；到達屋頂層時，確認屋突2樓有火舌伴隨著濃煙竄出情形，立刻出水撲滅火勢，並無人員傷亡。

經火災調查人員檢視火場，發現竟是菸蒂丟棄於太空包內垃圾引起火災；消防局提醒，大樓建築中工地火災案件，歸究原因不外乎工地施工管理不善，施工人員經常有抽菸、亂丟菸蒂情形，火災對於建築安全及工程品質將造成影響，甚至會造成人員傷亡。

消防局說明，當燃燒中菸蒂或高溫灰燼，掉落於紙類、保麗龍、木屑或塑膠袋等易燃、可燃物，經逐漸醞釀，蓄積熱量後會先產生小明火，再引起擴大燃燒；對於建築工地抽菸、菸蒂、用火、用電、廢棄物及人員管理應更謹慎，以防範建築工地火災。

由於菸蒂屬於微小火源，民眾相當容易忽略其潛藏危險性，以為不太可能引發火災，但事實並非如此，此類火災發生卻屢見不鮮，工地管理切不可輕忽；為降低菸蒂及建築工地火災，消防局提供下列建議來防範：

1、施工人員難免抽菸，建議建築工地設置吸菸區，張貼明顯吸菸區字樣，周圍不可放置易燃、可燃物，放置裝水容器當菸灰缸，並嚴格管理相關人員僅可於吸菸區抽菸，並確實將菸灰及菸蒂丟棄於裝水容器內。 2、不可任意從上方丟棄或彈落菸蒂，以免造成防火巷內或他人住家屋頂等起火燃燒。 3、建築工地請勿堆積大量易燃、可燃物或資源回收物，要經常清理，以免遭菸蒂等微小火源或其它引火源所引燃。 4、焊接、切割及研磨等易產生火花的「動火作業」，應移除附近5公尺內的可燃物，或使用防焰帆布覆蓋，並有警戒人員及置放滅火器具，在施工後應徹底檢查有無殘火。

消防局楊宗林局長提醒建商，請注重工地安全管理，對於抽菸、菸蒂、可燃物、垃圾、用火及用電等，要妥善規劃並落實執行，以防範建築工地火災。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康