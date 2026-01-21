高雄小港驚險車禍！機車卡拖板車頭下 騎士差一步遭輾過

高雄市小港區今天上午發生驚險車禍。楊姓男子騎機車直行，遇拖板車左轉要進入鋼鐵廠，遭拖板車撞及，人車捲入拖板車保險桿下，拖板車及時煞車撿回一命，經警、消搶救送醫，已無大礙。

今天上午7時30分許， 拖板車司機陳姓男子（29歲）開車沿高雄市小港區世全路準備左轉進入鋼鐵廠，疑未禮讓直行機車，才撞上楊姓男子（24歲）的機車。

楊姓男子被撞倒地，就在他人車捲入車下，拖板車及時煞車，才沒遭拖板車輾過。

楊男人車卡在拖板車頭的保險桿下受困。警、消據報，趕赴車禍現場，見楊男險些遭輾，也捏把冷汗，立即協助脫困，將楊男送醫。楊男臉部擦挫傷，已無大礙。