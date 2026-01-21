快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

高雄小港驚險車禍！機車卡拖板車頭下 騎士差一步遭輾過

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區今天上午發生驚險車禍。楊姓男子騎機車直行，遇拖板車左轉要進入鋼鐵廠，遭拖板車撞及，人車捲入拖板車保險桿下，拖板車及時煞車撿回一命，經警、消搶救送醫，已無大礙。

今天上午7時30分許， 拖板車司機陳姓男子（29歲）開車沿高雄市小港區世全路準備左轉進入鋼鐵廠，疑未禮讓直行機車，才撞上楊姓男子（24歲）的機車。

楊姓男子被撞倒地，就在他人車捲入車下，拖板車及時煞車，才沒遭拖板車輾過。

楊男人車卡在拖板車頭的保險桿下受困。警、消據報，趕赴車禍現場，見楊男險些遭輾，也捏把冷汗，立即協助脫困，將楊男送醫。楊男臉部擦挫傷，已無大礙。

警方對楊、陳2人酒測，無酒精反應，研判拖板車司機左轉未禮讓直行車肇禍，確實肇事原因待交通大隊釐清。

機車騎士遭撞，險遭拖板車輾過。圖／讀者提供
機車騎士遭撞，險遭拖板車輾過。圖／讀者提供
機車騎士遭撞，險遭拖板車輾過。記者林保光／翻攝
機車騎士遭撞，險遭拖板車輾過。記者林保光／翻攝
機車騎士遭撞，險遭拖板車輾過，消防隊搶救騎士。記者林保光／翻攝
機車騎士遭撞，險遭拖板車輾過，消防隊搶救騎士。記者林保光／翻攝

高雄市 車禍

延伸閱讀

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

高雄岡山按摩店藏春色 泰國女子賣淫3天接6客被逮

櫃買挺新創 前進高雄

高雄母女陳屍家中死亡逾兩周 社會局：無福利身分但仍可協助喪葬事宜

相關新聞

車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

北市一起交通事故遭爆初判表疑雲，當事人陳情起初他無肇責，後來警方搞錯更正，對方保險公司持「手寫塗改」且「蓋有警章」的初判...

台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 小偷猛剪電線、狂偷列車氣閥484公斤

台鐵台中龍井煤炭廠近期驚傳竊案，蔡姓男子為首等3人鎖定廢電纜、銅質零件等，趁深夜闖入持器具大肆猛剪電纜線並搜刮有價金屬，...

安養院失智翁以為自己仍上班 帶衣物想去工地卻體力不支坐路旁

台中市一處安養院鐘姓失智老翁誤以為自己仍在上班，日前趁安養院照護人員不注意時，帶著衣物外出要和工地老闆會合，他走了5公里...

影／台南安南區新建大樓26樓高樓火警 竟是工人亂丟菸蒂釀災

台南市安南區長和路一段與環管路口新建大樓26樓本月16日晚間7時許冒出火煙，消防局調派大批人車趕往撲滅火勢；經火調人員調...

高雄小港驚險車禍！機車卡拖板車頭下 騎士差一步遭輾過

高雄市小港區今天上午發生驚險車禍。楊姓男子騎機車直行，遇拖板車左轉要進入鋼鐵廠，遭拖板車撞及，人車捲入拖板車保險桿下，拖...

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

從事包裝加工業的朱姓男子今天凌晨開車直行，撞上腳踏車騎士，卻肇事逃逸，騎士受傷送醫，2小時後警方查出他涉案，策動他投到案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。