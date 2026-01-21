車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

北市一起交通事故遭爆初判表疑雲，當事人陳情起初他無肇責，後來警方搞錯更正，對方保險公司持「手寫塗改」且「蓋有警章」的初判表索賠，讓他肇責翻轉成100%，議員質疑員警私下塗改已違法。警局坦承交通事故文件製作疏失，從嚴究責幹部及承辦人員並處申誡。

該事故發生於去年10月27日內湖舊宗路與民權東路六段路口，內湖警分局初判劉姓駕駛跨越行車導引線未注意其他車輛，而廖姓駕駛則是尚未發現肇事因素。不過，警方因行政疏失而引發後續爭議。

劉先生拿到警方12月9日的初步分析研判表，指對方「跨越行車導引線未注意其他車輛」，自己則被認定「尚未發現肇事因素」，他依此結果與對方和解。今年1月19日，劉接獲對方保險公司通知並要求負全額賠償責任，保險員出示一份手改的初判表，雙方肇責互換，塗改處蓋有承辦員警的職章，劉身為當事人卻毫不知情。

接獲劉先生陳情的議員張斯綱說，不只員警私下塗改該份「幽靈初判表」，未經法定覆議程序且未即時同步更新至交通警察大隊系統，警方還錯置交通事故現場圖，明顯違反道路交通事故處理辦法、行政程序法規，導他質疑是否存在不當外力介入，要求警局調查。

內湖分局坦承錯誤，廖姓駕駛發現初判表疑有錯誤，1月13日前往內湖交通分隊反映，承辦員警查證後更正，但未依規定循正式更正程序，而便宜行事以手寫塗改並核章，處置流程確有瑕疵。另調閱駐地監視器畫面及相關事證，確認是民眾至交通分隊申請更正，未發現關說、施壓或餽贈等影響員警執法。

交通事故現場圖上傳錯置部分，內湖警分局還原是交通分隊承辦人上傳錯誤所致，經更正後，交大1月20日下午已將正確的交通事故現場圖及初判表函送雙方當事人。

內湖分局表示，員警未依規定程序更正文件，且單位主管未落實督導管控，應負連帶責任，已責由督察人員調查釐清責任。依規定從嚴究責，分別核予交通組長、交通分隊分隊長各申誡1次，事故分析人員申誡2次、事故處理人員申誡1次；另將加強覆核機制、教育訓練，使員警處理事故程序更臻完備。