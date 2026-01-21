快訊

台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 小偷猛剪電線、狂偷列車氣閥484公斤

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台鐵台中龍井煤炭廠近期驚傳竊案，蔡姓男子為首等3人鎖定廢電纜、銅質零件等，趁深夜闖入持器具大肆猛剪電纜線並搜刮有價金屬，檢警調閱上百支監視器鎖定該竊盜集團，搜索逮人查扣484.7公斤尚未變賣的銅質贓物，檢方依加重竊盜等罪嫌將3人聲押禁見獲准。

鐵警台中分局指出，蔡男等3人組成竊盜集團，近期潛入龍井區台鐵龍井煤炭廠及廢棄車輛暫存區，剪斷竊廢棄列車電纜線、銅管後偷走，台鐵受害後報案，經警方報請台中地檢署檢察官徐慶衡指揮偵辦。

警方表示， 經鎖定蔡等人犯案後，發現他們為規避追緝，作案時會頻繁使用汽車、機車交替接應共犯及載運贓物，以混淆實際行動方線。

警方說，蔡等還會以預先規畫的路線，趁深夜閃避監視，並刻意挑選偏僻處所侵入偷竊，經專案小組連日追查、逐一過濾周邊上百支監視器，長期布線、蒐證下，掌握竊嫌動向。

檢警1月6日發動拘提、搜索，分別將蔡等3人逮獲，同時查扣台電遭竊剪的裸銅電線153.5公斤、台鐵列車銅質氣閥韌管331.2公斤，總共銅質贓物重量高達484.7公斤，檢方複訊後將蔡等3人依加重竊盜等罪嫌向法院聲押禁見獲准。

蔡男等3人潛入台鐵台中龍井煤炭廠,剪斷電線、銅質氣閥等物,偷走至少484.7公斤銅質贓物。圖／鐵警提供
蔡男等3人潛入台鐵台中龍井煤炭廠，剪斷電線、銅質氣閥等物，偷走至少484.7公斤銅質贓物。圖／鐵警提供
蔡男等3人潛入台鐵台中龍井煤炭廠，剪斷電線、銅質氣閥等物，偷走至少484.7公斤銅質贓物。圖／鐵警提供
蔡男等3人潛入台鐵台中龍井煤炭廠，剪斷電線、銅質氣閥等物，偷走至少484.7公斤銅質贓物。圖／鐵警提供

竊盜 台鐵

