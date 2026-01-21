台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 小偷猛剪電線、狂偷列車氣閥484公斤
台鐵台中龍井煤炭廠近期驚傳竊案，蔡姓男子為首等3人鎖定廢電纜、銅質零件等，趁深夜闖入持器具大肆猛剪電纜線並搜刮有價金屬，檢警調閱上百支監視器鎖定該竊盜集團，搜索逮人查扣484.7公斤尚未變賣的銅質贓物，檢方依加重竊盜等罪嫌將3人聲押禁見獲准。
鐵警台中分局指出，蔡男等3人組成竊盜集團，近期潛入龍井區台鐵龍井煤炭廠及廢棄車輛暫存區，剪斷竊廢棄列車電纜線、銅管後偷走，台鐵受害後報案，經警方報請台中地檢署檢察官徐慶衡指揮偵辦。
警方表示， 經鎖定蔡等人犯案後，發現他們為規避追緝，作案時會頻繁使用汽車、機車交替接應共犯及載運贓物，以混淆實際行動方線。
警方說，蔡等還會以預先規畫的路線，趁深夜閃避監視，並刻意挑選偏僻處所侵入偷竊，經專案小組連日追查、逐一過濾周邊上百支監視器，長期布線、蒐證下，掌握竊嫌動向。
檢警1月6日發動拘提、搜索，分別將蔡等3人逮獲，同時查扣台電遭竊剪的裸銅電線153.5公斤、台鐵列車銅質氣閥韌管331.2公斤，總共銅質贓物重量高達484.7公斤，檢方複訊後將蔡等3人依加重竊盜等罪嫌向法院聲押禁見獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言