台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 小偷猛剪電線、狂偷列車氣閥484公斤

台鐵台中龍井煤炭廠近期驚傳竊案，蔡姓男子為首等3人鎖定廢電纜、銅質零件等，趁深夜闖入持器具大肆猛剪電纜線並搜刮有價金屬，檢警調閱上百支監視器鎖定該竊盜集團，搜索逮人查扣484.7公斤尚未變賣的銅質贓物，檢方依加重竊盜等罪嫌將3人聲押禁見獲准。

鐵警台中分局指出，蔡男等3人組成竊盜集團，近期潛入龍井區台鐵龍井煤炭廠及廢棄車輛暫存區，剪斷竊廢棄列車電纜線、銅管後偷走，台鐵受害後報案，經警方報請台中地檢署檢察官徐慶衡指揮偵辦。

警方表示， 經鎖定蔡等人犯案後，發現他們為規避追緝，作案時會頻繁使用汽車、機車交替接應共犯及載運贓物，以混淆實際行動方線。

警方說，蔡等還會以預先規畫的路線，趁深夜閃避監視，並刻意挑選偏僻處所侵入偷竊，經專案小組連日追查、逐一過濾周邊上百支監視器，長期布線、蒐證下，掌握竊嫌動向。