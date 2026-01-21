聽新聞
影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕
從事包裝加工業的朱姓男子今天凌晨開車直行，撞上腳踏車騎士，卻肇事逃逸，騎士受傷送醫，2小時後警方查出他涉案，策動他投到案，竟測出他酒駕肇事，將他依公共危險罪嫌移送法辦。
警方了解，今天凌晨5時許，朱姓男子（37歲）涉嫌酒後開車，經過高雄市鳳山區海洋一路，追撞騎腳踏車的黃姓男子（36歲），卻未停車處理，肇事逃逸。
警方據報，發現黃男身體多處受傷，腳踏車後輪變形，將他送國軍高雄總醫院治療後已無大礙。
警方調閱相關監錄系統，查出朱姓男子涉案，通知朱男主動到案，對他酒測，測出呼氣酒測值每公升0.44毫克。朱男坦承酒後開車，沒注意到撞倒腳踏車騎士，稱以為只是開車經過路面窟窿，看過監錄影像才自知撞人。警方依公共危險罪嫌將他移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
