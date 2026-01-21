鄰居聞惡臭 警破門見母女雙屍

高雄市苓雅區馬姓母女陳屍住處多日，發出陣陣惡臭，警方昨天下午獲報破門進屋，發現母女屍體，研判女兒死亡超過二周、馬婦死亡約一周，推測應是女兒先死亡，馬婦缺人照料，伴屍約一周也離世。

高雄市社會局表示，只要有尋求協助社政人員都會註明在案，馬姓母女沒有任何紀錄，兩人不具福利身分，非屬中低收入戶和脆弱家庭，市府已表達關懷，後續如有需要將會協助喪葬事宜。

警方調查，八十歲馬姓老婦與五十四歲裘姓女兒同住在高雄苓雅區某公寓，相依為命，馬婦兒子住在台北，去年十二月中旬曾寄包裹回家，至今一個月沒聯繫。

昨天下午一時許，鄰居聞到惡臭，向當地里長張家偉反映，張也發覺已多日沒見到這對母女，趕到馬婦母女住處公寓察看，見大門深鎖，報警處理。

警方到場聞到屍臭，破門後發現馬婦躺在餐廳已氣絕，再進入房間，裘女陳屍床邊，遺體已經腐敗。客廳桌上有馬婦就診資料袋，裡面有數千元現金，皮包內有現金，屋門反鎖無遭破壞或打鬥痕跡，財物也擱在桌上，無他人侵入跡象，死因待檢察官相驗。

張家偉說，馬婦母女去年三月曾找他求助申請中低收入戶補助，但此後便無下文；事後他覺得母女倆需要幫助，但兩人又可自理生活，申請長照服務可能有問題，找朋友經營的照護公司派人幫忙協助，可是要自費。