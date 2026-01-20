快訊

永和警涉開假罰單圖利業者遭起訴 新北警方：停職處分

中央社／ 新北20日電

新北市永和警員109年涉開立不實罰單，將吊扣牌照變吊銷，圖利監理業務代辦業者，讓5業者牟利逾30萬元，6人被依違反貪污治罪條例等罪起訴。永和警分局表示，依規將該員警停職。

根據新北地檢署起訴書，新北市警察局永和分局永和派出所涂姓員警，自109年起，接受王姓汽車監理業務代辦業者請託，開立不實舉發單，將原先牌照已吊扣的車輛變成吊銷牌照，再由王姓業者替民眾重新驗車、領新牌照。

根據道路交通管理處罰條例，汽車行車速度超速60公里者，除當場禁止駕駛、處汽車所有人罰鍰之外，需吊扣牌照6個月（110年6月1日前為3個月）。但涂姓員警和代辦業者發現，縱使車主被吊扣汽車牌照，因實務上「吊銷」處罰重於「吊扣」，只要車主另因其他違規事由被開單裁罰吊銷牌照，就會因牌照已吊銷後無從吊扣，車主可直接驗車後重新申請牌照，立即上路。

涂姓員警和王姓代辦業者以此模式合作，幫民眾規避牌照被吊扣而無法使用車輛的情況，讓代辦業者從中牟利。另蘇姓、林姓、張姓、黃姓代辦業者也委託王姓業者，以相同方式替民眾換發新牌。期間涂姓員警共開立69張假罰單，5名業者共獲利逾新台幣30萬元。

新北地檢署去年12月19日偵結，依貪污治罪條例圖利罪、刑法使公務員登載不實等罪嫌，起訴涂姓員警與5名代辦業者，並考量6人在偵查中坦承罪行，且繳回所有犯罪所得，建請法院依規定減輕其刑。

永和警分局回應，本案是舊案，涂姓警員109年間因受業者請託開立不實罰單圖利業者，經分局主動發現後送辦，案經新北地檢署起訴，依警察人員人事條例規定程序辦理停職。分局強調，針對警紀案件秉持毋枉毋縱立場，自清自檢、徹查到底。

永和 罰單 警察

