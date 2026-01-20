2年內第3度塌陷？台南五妃街又出現大坑洞 工務局緊急灌漿回填

台南市中西區五妃街靠近西門路路口今下午2點多，路面突破出大坑洞，該坑洞長約2米、寬約1米、深度達2米，因附近車流量不小，嚇壞許多用路人，所幸當下沒有人員經過，工務局獲報後，緊急協調廠商到場灌漿回填，以穩固路基，保護一旁民宅，後續將進一步釐清坑洞發生原因。

五妃街與西門路一段路口今下午約2點40分，道路路面突下陷破出一個大坑洞，導致坑洞下方的自來水管線裸露，甚至還在漏水，初估坑洞長約2米多、寬近1米、深近2米，巨大的坑洞相當駭人，且該處周邊2年內似乎已發生第3次破坑，地方居民懷疑與一旁工地脫不了關係。

工務局說明，接獲通報後隨即派員前往現場了解，除通知自來水公司前往協助漏水管線修復外，也通知其他管線單位了解管線情況，同時調派廠商前往灌漿回填，穩定路基，避免坑洞擴大，影響到一旁住宅的安全。