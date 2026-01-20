影／道路坍塌！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設工地，前年3月間因連續壁施作不慎造成道路坍塌天坑意外，今天下午2時許，鄰近路口再度發生路面塌陷；轄區第二警分局接獲報案，員警立即到場實施交通管制並通知權責單位前往處理，相關單位已進場進行灌漿補強與安全處置。

皇龍建設位於五妃街、西門路口工地，2024年3月下午5時許發生路面塌陷形成長達15公尺、寬5公尺、深3公尺的天坑，一輛小貨車掉落洞內；吊車趕往救援貨車時也翻覆，吊臂砸落橫跨整個西門路，砸毀路燈及號誌並波及民宅，當時市府開罰27萬元並勒令皇龍6處建案停工。

今天下午2時許，警方接獲報案，五妃街、西門路口又出現長約7公尺、寬1.5公尺、深2.5公尺大型坑洞，已立即通報工務局趕往處理；許多民眾拍下畫面，在社群媒體分享，包括台南在地粉專台南式也指出「兩年內第三度塌陷！西門路五妃街口出現大坑洞，目前五妃街周邊道路管制封閉中」。

市議員陳怡珍在臉書指出，靠近五妃街、鄰近西門路一段路口，今日再度發生路面塌陷狀況。目前已請相關單位進場，進行灌漿補強與安全處置，確保周邊通行與施工安全；她已請相關單位盡速完成補強工程，全面檢視地下管線狀況，加強後續巡查，避免再度塌陷。