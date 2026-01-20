影／台南市消防局注入170名生力軍 今起展開高強度術科訓練

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局注入170名分別由其他縣市回鄉服務或四等特考結訓分發新進人員，這批生力軍今日起規劃陸續辦理4梯次5天高強度消防術科訓練。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局注入170名分別由其他縣市回鄉服務或四等特考結訓分發新進人員，這批生力軍今日起規劃陸續辦理4梯次5天高強度消防術科訓練，培訓內容涵蓋火場救援策略、個人防護裝備使用、車禍及各式災害搶救、緊急救護及複雜環境下搜救行動等各項核心專業技能。

市長黃偉哲表示，170名新進人員的加入，將大幅提升整體消防救災救護戰力；消防局已於2020年全面在61輛一線救護車上配置12導程心電圖機，截至去2025年已執行1萬1624件，有634件在院前被判別出是心肌梗塞患者，拯救了634個家庭。

近幾年市府大力支持消防預算，積極補充消防戰力，其中包括「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」1300萬採購機器人及無人機，「市府預算」採購個人裝備及培訓30名高級救護技術員，可以使整體高級救護技術員的比率從20%提升到23%，更能保障院前救護品質。

黃偉哲指出，市府也動用第二預備金1400萬採購救災機器人及紅外線熱顯像空拍無人機，從人力到裝備、從軟實力到硬實力，市府都會當消防局的最強後盾。

消防局長楊宗林指出，從2022年開始，救護件數連續4年突破10萬件，到院前心肺功能停止件數也是逐年增加，但透過精進裝備及持續訓練，急救成功率也是逐年提升，2025年已經來到了35.41%；期許新進消防員有效增進火災搶救及救護量能，全面提升城市消防安全防護網。

