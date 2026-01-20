高雄母女陳屍家中死亡逾兩周 社會局：無福利身分但仍可協助喪葬事宜

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市苓雅區發現同住的1對母女陳屍住處，母女今日被發現分別陳屍於餐廳及房間，女兒遺體已經腐敗，約死亡2周，母親死亡約1周。據警方了解，母女多日不見人，鄰居聞到屍臭味報警破門才發現她們死亡。社會局表示，經查詢母女均無福利身分，非屬中低收入戶和脆弱家庭。

高雄市社會局表示，社經查詢母女均無福利身分，非屬中低收入戶和脆弱家庭，市府獲報後已聯絡居住北部家屬，對方預定晚上將會南下處理相關事宜，市府已表達關懷，後續如果需要將會協助喪葬事宜。

據了解，姓老婦（80歲）與女兒裘姓女子（54歲）都因身心問題，平時由鄰里協助關心，馬婦的兒子住在台北，去年12月中旬曾寄包裹回家，與她們聯絡過，已經1個月沒聯繫，正趕回高雄處理後事。

今天下午1時40分，馬婦母女的鄰居聞到屍臭味，向里長反映後，里長也發覺已經多日沒見到這對母女，趕緊到高雄市苓雅區廣東二街馬婦母女住處公寓察看，發覺大門深鎖，報警前往處理。警方到場聞到屍臭，決定破門進屋，一進門便發現馬婦躺在餐廳，早已氣絕，再進入房間，竟見女兒也陳屍床邊，遺體已經腐敗，估計死亡2周。

警方勘查屋內，未發現打鬥痕跡，懷疑裘姓女子死亡後，母親也失去照顧身亡，已報請檢察官相驗，釐清死因。

馬姓母女陳屍住處，警方到場處理。圖／讀者提供
馬姓母女陳屍住處，警方到場處理。圖／讀者提供

死亡 屍臭味

