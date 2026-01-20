夜衝合歡山奪10命…警3措施防制 不排除科技執法

夜衝合歡山「撞」況多，南投縣警局統計去年因夜衝發生9起死亡車禍、10人喪命，以年輕族群居多；警方為此跨單位走入校園，針對青年學子加強宣導，且逐案會勘事故點改改善防護設施，若事故仍居高不下，不排除科技執法加強取締。

合歡山武嶺是全台公路最高點，能追雪、觀星、看日出，吸引民眾揪團夜衝，導致交通事故頻傳。南投縣警局統計，台14線至台14甲線往合歡山路段，去年因上下山打瞌睡、精神不濟等疲勞駕駛，導致9起A1死亡車禍，造成10人喪生。

警方進一步分析發現，9起死亡車禍中的肇事者，住居地均非南投線，多為外地觀光遊客，以大專院校年齡層的年輕族群居多，其中2起為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡案例，足見相較於成年人，青年學子較易忽略疲勞駕駛危險性。

南投縣警察局表示，為減少夜衝武嶺事故發生，該局跨單位合作，除製作「疲勞不上路、安全不打折」宣導小卡，更深入校園加強宣導發放，並放置省道沿線超商供取閱，同時擴大在新聞媒體及臉書社群上網提醒，避免疲倦駕駛與夜衝行為。

此外，警方也偕同道路養護單位針對發生A1類事故點辦理會勘改善，擇定台14線、台14甲線前往合歡山武嶺重要路段，加強設置4處CMS看板警語標誌，並強化易肇事路段的事故防護設施，也將持續辦理宣導講座，加強宣導正確觀念。

警方也提醒，疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多，危險程度不下於酒後駕車；若事故率仍居高不下，不排除透過科技執法等加強取締，多管齊下導正夜衝風氣，來降低事故發生率。