樓上樓下鄰居為停車起爭執 中年店主攔車尾隨妙齡女GG了

在桃園市開店做生意的店老闆，不滿店門前遭女鄰居停放機車而結怨，某晚見女子正欲騎車出門上班時，當街攔阻女子上前挑釁，甚至駕車尾隨至工作地點出言威脅。桃園地檢署認為，男子行徑已逾越界線，涉犯跟蹤騷擾防制法、強制等罪，從重以強制罪嫌起訴。

起訴指出，48歲店老闆與28歲女子是多年鄰居，先前因店面前停放機車問題雙方發生爭執，2024年12月3日深夜11時30分，店老闆見女鄰居準備騎車上班時，刻意攔阻女子去路，並出言稱「你到底想要怎樣，你不就是要錢嗎，我知道你在哪裡上班，你是在某處上班」等語，持續靠近不讓女子離去。

當時騎著車的女子因被店老闆攔阻無法離開，雙雙站在路中央僵持，直到有輛計程車經過，男子為了閃避車輛才讓道，女子見狀趁隙騎車離開，沒想到店老闆竟瘋狂地駕車一路尾隨至女子至工作場所，趁女子在附近路口停機車時，再次下車又對她重複說著「你到底想要怎樣，你不就是要錢嗎，我知道你在哪裡上班，你是在某處上班」，直到察覺自己的行為引起路人注視後才離開，女子隨即向平鎮警分局報案。

檢方根據女子相關證述與店老闆行車、路口動線後，認定店老闆以觀察、跟蹤、尾隨方式掌握女鄰居行蹤，並以言語及行動妨害她的行動自由，已符合跟蹤騷擾防制法所稱的行為態樣。