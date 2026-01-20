高雄苓雅母女陳屍多日 里長：多天未見已覺不對勁

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區姓母女陳屍住處多日，直到今天下午警方破門進屋才發現母女倆身亡。當地里長說，母能自理生活，沒想到多日不見竟出狀況。

高雄市苓雅區林華里長張家偉說，馬姓老婦母女因身心狀況，去年3月第一次找他求助，看能不能申請中低收入戶補助，但因為需要相關收入報稅等資料，後來不了了之。

張家偉說，後來馬姓老婦的女兒出車禍住院，由馬婦照料，事後他覺得母女倆生活應需要幫助，但母女又都可自理生活，要申請長照服務可能有問題，他便找朋友經營的照護公司協助，派人幫忙她們，可是她們要自費。

張家偉提及，母女倆有時情緒不穩，女兒激動時還曾的電話到服務處抱怨，要他不要管太多，他也因此才不便經常去找她們。

里長說，1月9日馬婦鄰居便聞到「死老鼠的味道」，他也因多日沒見到這對母女，感覺不對勁，昨晚再有人反映臭味，他打算今天去看究竟，一到門口就覺得不妙，趕緊找警方派員來破門，一進去，就發現屋內的慘狀。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

高雄市一對母女陳屍住處，里長說她們曾求助，但事後不了了之。記者林保光／攝影
