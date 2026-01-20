基隆公寓全面燃燒火舌竄出 消防馳援滅火確認屋內2人已逃出

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市崇法街今天下午發生民宅火警，一棟5樓公寓的2樓全面燃燒，消防人員獲報前往灌救時，屋主和女兒都已逃離火場，無人受困。消防人員半小時後撲滅火勢，起火原因調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時15分接獲報案，看到崇法街67巷內有處房子冒出火煙，隨即調派信義、信二、七堵、仁愛分隊和第1大隊前往滅火，並通報警方和自來水、瓦斯公司、台電人員協助處理。

消防人員到場時，發現起火的樓高5層公寓的2樓，房屋已全面燃燒，炙熱的火舌不時往外竄，並冒出濃煙。經過訪查，火場屋內的兩個人都及時逃出屋外，沒有人受困。消防人員布射水線滅火，下午4時45分將火勢撲滅。起火原因待火災調查科人員鑑識採證調查。

基隆市崇法街今天下午一棟公寓的2樓起火燃燒，屋主和女兒及時逃離火場，無人傷亡。消防人員半小時後撲滅火勢，起火原因調查中。記者邱瑞杰／翻攝
