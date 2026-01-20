快訊

藤山步道傳婦人持刀追人 遊客嚇壞說要收驚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市與南投交界的藤山步道昨天傳出有人拿著刀對著遊客說「再不走我就要砍妳」，嚇得登山客拔腿就跑，員林警方表示已通報所在地南投警方，警方將會加強巡邏維護安全。

有人在臉書員林人大小事po文表示，昨天他媽媽與2名友人到員林藤山步道爬山時，走到一半突然有人拿刀從步道旁的屋子走出來對著他媽媽說「再不走我就要砍妳」，3人嚇得拔腿就跑，持刀婦人的後方一名男子也衝出來把婦人帶回屋內，才解除一場危機。

Po文網友也提醒大家到藤山步道爬山時要小心一點，他媽媽也嚇到說要去收驚了。

員林警分局表示，由於藤山步道上方就是南投轄區，已通報南投警方，今天下午南投警方也前往疑似持刀追遊客的這名婦人家中關心，婦人家人表示，她領有身心障礙證明，在季節變化或假日人多很吵時，情緒會比較不穩，家人會加強看顧她。

員林市與南投交界的藤山步道昨天傳出有婦人拿刀追遊客，警方已加強巡邏。圖／取自員林人大小事
南投 員林

藤山步道傳婦人持刀追人 遊客嚇壞說要收驚

