工業用雙氧水泡豬大腸…逾2噸流入市面 屏檢起訴百威食品3人 

百威食品公司負責人楊男因屢遭客戶反應豬大腸成色、品相不佳，為避免退貨虧損與提高豬大腸賣相增加銷售量，竟將成色、品相不佳的黑大腸用工業用雙氧水浸泡，屏東地檢署查出共2355公斤流入市面，屏檢近日偵結依違反食品安全衛生管理法等罪起訴百威食品公司與其負責人楊男與員工蘇男、陳男共3人。

去年中秋節前夕，爆發黑心豬大腸食安風暴，台北市的百威食品有限公司在屏東縣長治鄉租賃加工場使用工業用雙氧水漂白黑大腸後再販售給下游業者，屏檢調查，負責人49歲楊男因客戶反應該公司銷售豬大腸成色、品項不佳，為避免被客戶退貨虧損，與提高豬大腸賣相來增加銷售。

檢方查出，楊男在去年2025年2月間先指示會計40歲張女委由不知情某化工公司前任王姓業務員代訂工業用過氧化氫，以每桶30公斤900元價格購買，去年2月購買6桶，去年8月買3桶。

楊男指示員工21歲蘇男、24歲陳男，去年6月起每周一三五工作日，在廠房烹煮豬大腸後，挑選成色、品相不佳俗稱黑大腸，再將200毫升工業用雙氧水倒入裝有100公升清水塑膠桶混合後，將黑大腸放入塑膠桶浸泡攪拌，直到黑大腸泡到變白，再以清水沖洗雙氧水異味，再秤重、包裝。

檢方查出，百威食品去年2025年6月間到同年9月間，以較低於市場的價格每公斤140元或150元銷售給客戶寧夏夜市、邱姓業者、楊姓業者等4家下游業者，共賣出2355公斤。

屏檢指出，負責人楊男、員工蘇男、陳男身為食品加工從業人員，應該遵守食品添加物法令規範，保障消費者食用安全與健康，竟為提高賣相，頻繁使用工業用雙氧水加工、漂白，再出售給客戶，客戶購買後用來烹調餐點飲食流入市面，影響範圍及人數甚廣，實難輕忽造成的潛在傷害人體健康危險情況。建議法院負責人楊男量處有期徒刑2年以上之刑，併科罰金100萬元。員工蘇男、陳男部分，建請均量處有期徒刑1年以上之行，併科罰金15萬元。

檢方考量，會計張女是幫助犯，偵查中坦承犯行，犯後態度良好，緩起訴處分，向公庫支付5萬元與參加地檢署法治教育。

全案在去年10月爆發後，食藥署依違反食品安全衛生管理法裁罰百威食品公司4800萬元，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計共裁處5400萬元，因繳不出來，移送行政執行署屏東分署強制執行查扣機具等設備。屏東分署表示，去年11月法拍後，百威食品公司委請律師提訴願，聲請停止執行，法拍一次，僅拍出一尊佛像500元。