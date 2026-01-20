影／汽車停紅燈突暴衝連撞8輛汽機車 1騎士遭壓車底警消合力抬車救出

新北市范姓男子今天一早上班交通尖峰時段開車在中和區錦和路停等紅燈時，車輛突然暴衝撞上前方同樣停等紅燈的8輛汽機車，方姓騎士慘遭壓在車底，員警及消防人員共16人合力抬車才將人救出送醫。范男酒測值為零，確實事故原因有待警方調查釐清。

新北市消防局今天上午7時許獲報中和區錦和路發生車環車禍，有人受困車底，員警與消防救護人員迅速趕抵現場，發現范姓男子（61歲）駕車在錦和路口停等紅燈時，因不明原因車輛向前暴衝，衝撞前方停等紅燈的5輛機車、2輛汽車、1輛電動自行車。

機車騎士方姓男子（41歲）突遭追撞一度受困卡在車底，中和交通分隊小隊長張文凱、員警陳韋誠、陳建成、錦和派出所員警劉宇傑、杜俊賢、楊翔方及消防救護人員共16人合力抬車協助方男脫困並送醫後暫無生命危險。