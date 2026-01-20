快訊

基隆爆口角衝突！兩批人酒後下樓互看不順眼 大打出手1人被砍傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市楊男、莊男今天凌晨分和友人，在愛一路不同的店飲酒下樓後，在騎樓發生口角並大打出手。楊男那一方涉嫌持刀傷人後逃逸。楊男落網後只承認打人，否認持刀行凶。警方正在追查另4名嫌犯行蹤，釐清案情。

基隆警方今天凌晨4時許接獲報案，愛一路有人打群架，調派警力前往處理，到場時看見年約30歲莊男頭部、背部都有刀傷，同行的程男也被打傷，郭男無大礙。另一夥人已離開現場，警方調閱相關監器等事證後，查出20多歲楊男涉案，將他逮捕，並查緝另4人到案。

警方初步調查，楊男等5人今天凌晨在愛一路某家店消費，飲酒作樂。莊男和程姓、郭姓男子在另一家店消費。今晨4時許兩批人都下樓，疑在騎樓「對到眼」後，互看不順眼並起口角，接著大打出手。

莊男這一方指出，楊男那一方後來有2人從車上拿出開山刀，砍傷莊男，行凶後逃逸。莊男由消防員送往衛生福利部基隆醫院急救後脫險。成男也被打傷，郭男沒受傷。

警方查出楊男身分後，今午將他帶回警一分局製作筆錄，楊男強調都下徒手互毆，否認有人持刀行凶，警方將鎮依刑法妨害秩序、聚眾鬥毆罪偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市兩批男子今天凌晨在愛一路不同的店飲酒下樓後，在騎樓鬥毆，莊姓男子被砍傷。警方已逮捕1名嫌犯，並追查另4名嫌行蹤，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市兩批男子今天凌晨在愛一路不同的店飲酒下樓後，在騎樓鬥毆，莊姓男子被砍傷。警方已逮捕1名嫌犯，並追查另4名嫌行蹤，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

