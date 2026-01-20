要幫被害人追錢！竹縣警局首創打詐三部曲 將聯手律師團協助求償

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

新竹縣詐欺案件財損金額在全國名列前茅，為守護縣民財產，新竹縣政府警察局今天宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳統「阻詐」與「查緝」外，將納入關鍵第三部曲「法律訴訟求償」，打造全方位打詐防護網，縣警局現正研議委由律師團協助財損達千萬以上的受害者提起訴訟，縣長楊文科今天特別在主管會報上指示警局目標不僅要抓到人，更要幫被害人把錢追回來。

楊文科說，感謝縣警局的努力，嘗試找律師團協助被害人打贏官司，進一步讓車手透露幕後詐騙主謀，否則車手將背一輩子債務，希望此方式能發揮嚇阻作用，這是很重要的一件事，大家要一起努力。

新竹縣警局長林建隆說，打詐是需要各方合作，包括全力與金融機構合作，希望將高額財損案件數降低，去年縣內統計查獲詐欺集團54件、429人，查扣不法利得1億3120萬餘元；此外攔阻151件、金額達1億9537萬元。查獲的詐騙案中，還是有少數為高額財損個案，對被害人而言，最迫切的需求往往是「拿回被騙的款項」，而非僅僅是嫌犯落網。

林建隆指出，警方現已鎖定10個案件，先從3個最顯著、財損千萬以上的案例著手，對已緝捕到的多名詐騙集團犯嫌，將委由律師團協助被害人向犯嫌提訴訟求償，盡可能為被害人拿回一些財產損失。希望藉由成功案例建立機制，讓前端警方的阻詐以及查緝成為新竹縣創新打詐新機制，不僅可降低財損，被害人還有補償的措施。

數位發展處長劉奕帆在主管會議中也提到，數發處未來將推出AI 訊息檢測功能。當民眾收到疑似詐騙的簡訊或訊息時，可交由 AI 系統進行分析，系統將提供該訊息的「判斷信度」作為參考指標。此舉能在第一時間協助民眾過濾資訊，如果仍有疑慮，可再撥打165反詐騙專線確認，形成雙重驗證機制。數發處未來部署智慧守護之眼系統，不僅可強化公共安全，更可延伸至ATM場域，即時偵測異常行為主動發送警示資訊給相關權責單位，以便即時派員處置，在財損發生前搶先阻斷。

警方查緝並逮捕車手。圖／新竹縣政府提供
警方查緝並逮捕車手。圖／新竹縣政府提供
新竹縣警局長林建隆指出，對被害人而言，最迫切的需求往往是「拿回被騙的款項」，而非僅僅是嫌犯落網。圖／新竹縣政府提供
新竹縣警局長林建隆指出，對被害人而言，最迫切的需求往往是「拿回被騙的款項」，而非僅僅是嫌犯落網。圖／新竹縣政府提供
警方前往銀行進行攔阻宣導。圖／新竹縣政府提供
警方前往銀行進行攔阻宣導。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府上午主管會報，縣警局宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳統「阻詐」與「查緝」外，將納入關鍵第三部曲「法律訴訟求償」。記者胡蓬生／攝影
新竹縣政府上午主管會報，縣警局宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳統「阻詐」與「查緝」外，將納入關鍵第三部曲「法律訴訟求償」。記者胡蓬生／攝影
新竹縣長楊文科關心打詐，今天在主管會報上指示縣警局目標不僅要抓到人，更要幫被害人把錢追回來。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科關心打詐，今天在主管會報上指示縣警局目標不僅要抓到人，更要幫被害人把錢追回來。圖／新竹縣政府提供

