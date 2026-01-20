影／3歲女童夜市吃拔絲地瓜噎到...母衝派出所 警開道送醫

屏東縣潮州警分局中山路派出所近日晚間8時許，吳女神色慌張地抱著3歲的女兒衝進派出所，向警方求助，指她女兒因為吃了拔絲地瓜後噎到卡在喉嚨，警方當下巡邏車鳴笛開道，護送到附近的潮州安泰醫院急救，沿途也通報醫院預先準備，經醫師處置後，異物取出。

住屏東市吳女當天帶著3歲女兒來潮州逛夜市，吃拔絲地瓜女兒突然噎到，先到中山路派出所附近診所就醫，但診所表示無法處理，吳女情急之下，看到附近派出所，衝進派出所警方幫忙。

潮州警分局中山路派出所就在潮州火車站附近，中山所長謝東穎、警員曹哲瑋16日晚間8時許，38歲吳女神情慌張抱著3歲女兒衝入派出所求助，吳女說，孩童進食時不慎噎到，呼吸困難，狀況危急。

警方立即查看女童狀況，3歲女童面露痛苦、呼吸急促，疑異物卡在喉嚨，當機立斷以巡邏車鳴笛開道，緊急護送至潮州安泰醫院救治，並沿途通報院方預作準備。好在及時送醫，經醫師處置後，順利將卡在女童喉嚨的拔絲地瓜取出，無生命危險。