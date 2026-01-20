快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

影／3歲女童夜市吃拔絲地瓜噎到...母衝派出所 警開道送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潮州警分局中山路派出所近日晚間8時許，吳女神色慌張地抱著3歲的女兒衝進派出所，向警方求助，指她女兒因為吃了拔絲地瓜後噎到卡在喉嚨，警方當下巡邏車鳴笛開道，護送到附近的潮州安泰醫院急救，沿途也通報醫院預先準備，經醫師處置後，異物取出。

住屏東市吳女當天帶著3歲女兒來潮州逛夜市，吃拔絲地瓜女兒突然噎到，先到中山路派出所附近診所就醫，但診所表示無法處理，吳女情急之下，看到附近派出所，衝進派出所警方幫忙。

潮州警分局中山路派出所就在潮州火車站附近，中山所長謝東穎、警員曹哲瑋16日晚間8時許，38歲吳女神情慌張抱著3歲女兒衝入派出所求助，吳女說，孩童進食時不慎噎到，呼吸困難，狀況危急。

警方立即查看女童狀況，3歲女童面露痛苦、呼吸急促，疑異物卡在喉嚨，當機立斷以巡邏車鳴笛開道，緊急護送至潮州安泰醫院救治，並沿途通報院方預作準備。好在及時送醫，經醫師處置後，順利將卡在女童喉嚨的拔絲地瓜取出，無生命危險。

遇到異物梗塞情況下，根據消防署網站提醒，一歲以上，趕緊用哈姆立克法清除呼吸道異物。一歲以下，若意識清醒，拍背壓胸法，若意識模糊，實施CPR（心肺復甦術），嬰兒的話單手兩指按壓。

警方沿途鳴笛開道載著女童與女童媽媽趕緊送到附近潮州安泰醫院急救。圖／警方提供
警方沿途鳴笛開道載著女童與女童媽媽趕緊送到附近潮州安泰醫院急救。圖／警方提供
警方當下巡邏車鳴笛開道，將女童護送到潮州安泰醫院急救，沿途通報醫院預先準備，經醫師處置後，將卡在女童喉嚨內的拔絲地瓜取出。圖／警方提供
警方當下巡邏車鳴笛開道，將女童護送到潮州安泰醫院急救，沿途通報醫院預先準備，經醫師處置後，將卡在女童喉嚨內的拔絲地瓜取出。圖／警方提供
警方載著女童與女童媽媽趕緊送到附近潮州安泰醫院急救。圖／讀者提供
警方載著女童與女童媽媽趕緊送到附近潮州安泰醫院急救。圖／讀者提供
警方載著女童與女童媽媽趕緊送到附近潮州安泰醫院急救。圖／讀者提供
警方載著女童與女童媽媽趕緊送到附近潮州安泰醫院急救。圖／讀者提供

異物 地瓜

延伸閱讀

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

女兒喉嚨卡卡不適就醫 竟在這部位夾出食物嚇壞眾人 網友：真的很難受

影／台中轎車鄰近加油站起火爆炸 火勢猛烈轎車迅速被燒毀

喉嚨藏「小米粒」超臭！醫警告「一半台人中招」 曝1壞習慣養成

相關新聞

假休息真備勤！深夜待命計加班補償 嘉義消防員「勝訴了」

嘉義市多名消防員主張2023年3月至11月間，深夜休息時間仍須在隊待命，請求核給加班費或補休假遭拒，提起行政訴訟。高雄高...

影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮

慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視...

要幫被害人追錢！竹縣警局首創打詐三部曲 將聯手律師團協助求償

新竹縣詐欺案件財損金額在全國名列前茅，為守護縣民財產，新竹縣政府警察局今天宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳...

桃消高平分隊攜手旅宿業者 火災搶救演練逼真登場

位於桃園市龍潭區的川賦商旅，前身為石門勞工育樂中心，鄰近石門山及石門水庫等知名觀光景點，春節期間常吸引大量登山客與旅遊人潮入住。為因應春節連假人潮湧入，並強化旅宿場所的消防安全與災害應變能力，桃園市消防局第四大隊於今(20)日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。

影／3歲女童夜市吃拔絲地瓜噎到...母衝派出所 警開道送醫

屏東縣潮州警分局中山路派出所近日晚間8時許，吳女神色慌張地抱著3歲的女兒衝進派出所，向警方求助，指她女兒因為吃了拔絲地瓜...

彰化縣7年換7個警察局長如走馬燈 陳世煌派任未徵詢縣長也惹議

彰化縣警察局今天舉行新卸任局長交接典禮，新任局長陳世煌是王惠美7年縣長任內第7任局長，平均1年1位局長，如同走馬燈。據了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。