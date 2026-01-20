桃園市消防局第四大隊於今日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。圖：高平分隊提供

位於桃園市龍潭區的川賦商旅，前身為石門勞工育樂中心，鄰近石門山及石門水庫等知名觀光景點，春節期間常吸引大量登山客與旅遊人潮入住。為因應春節連假人潮湧入，並強化旅宿場所的消防安全與災害應變能力，桃園市消防局第四大隊於今(20)日在川賦商旅舉行消防搶救演練，提前部署節慶期間的防災作為。

強化消防人員對旅宿空間的救災熟悉度，確保假期間公共安全。圖：高平分隊提供

高平分隊表示，石門山與石門水庫為北台灣熱門觀光與健行景點，每逢春節假期，登山健行、旅遊住宿需求大幅增加，周邊旅宿場所使用頻率高，安全管理尤顯重要。消防局鑑於川賦商旅地理位置及其服務旅客族群具代表性，特別選定該處辦理演練，藉此強化消防人員對旅宿空間的救災熟悉度，確保假期間公共安全。

此次演練模擬商旅建築內部發生火災情境，消防人員依照災害應變程序進行現場指揮與搶救行動，並實地了解建築結構、空間配置及避難動線等關鍵資訊。透過實地操作，提升消防人員面對旅宿場所火災時的應變能力，也同步檢視場所整體安全設施與災害應變機制的完善程度。

第四大隊表示，春節期間民眾返鄉、出遊及登山活動頻繁，旅宿場所一旦發生災害，恐影響人員安全甚鉅。藉由事前演練，不僅能讓消防人員熟悉轄內重要觀光與旅宿場域，也有助於場所提前發現潛在風險，降低事故發生機率。「預防重於搶救」始終是防災工作的核心理念，春節連假期間，各類旅宿及公共場所應持續落實消防安全管理與設備維護，並配合消防單位相關防災措施，共同守護民眾在石門山、石門水庫及周邊地區旅遊與住宿的安全，讓大家都能平安歡度春節假期。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消高平分隊攜手旅宿業者 火災搶救演練逼真登場