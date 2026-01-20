彰化縣7年換7個警察局長如走馬燈 陳世煌派任未徵詢縣長也惹議

彰化縣警察局今天舉行新卸任局長交接典禮，新任局長陳世煌是王惠美7年縣長任內第7任局長，平均1年1位局長，如同走馬燈。據了解，陳世煌接任彰化縣警察局長的訊息，還是王惠美間接得知，事先也未如過去以往的勾選或者事先徵詢，是到交接「壓線」，才獲告知。

縣府官員指出，雖然依地方制度法規定，直轄市及縣（市）警察局長的人事任免，直轄市長或縣市首長雖有管理權，但遴選權主要在中央，不能直接任命。不過，警政署過去很尊重縣市長，新任警察局長都提供三人名單「勾選」，就算署有人選，也會由警政署長事先拜會縣市長徵詢，雖說警政署有通盤考量，但至少要有尊重，如今這些徵詢的動作都沒有，就把人塞進來，難怪王縣長惱火內政部長很鴨霸，王惠美過去就曾有「拒收」警察局長的例子。

官員表示，過去經過徵詢程序，彰化縣近幾任警察局長有多位是彰化子弟，從前縣長魏明谷任內的楊崇德、王惠美任內的方仰寧、許錫榮、張國雄等局長，但剛卸任陳明君及新接的陳世煌則都與彰化無淵源。陳世煌經歷其實很亮眼，只是直到交接前一刻，縣長王惠美都毫無所悉，當然會有未被尊重感覺。

縣警局人員則為陳世煌緩頰，認為警察局長調動是中央權責，雖說這次中央做法不夠細膩，其實與陳世煌局長無關，以他是刑事及打詐專才，必定可為彰化治安做出貢獻。

彰化縣原任警察局長陳明君調升警政署警政委員，由刑事局副局長陳世煌接任，今天的交接典禮由縣長王惠美主持及警政署督察室主任王文澤監交。王惠美恭喜陳明君榮升，並稱讚他在局長任內，率全體員警蟬聯全國同步掃黑行動五連霸，在各項警政工作評比均交出亮眼成績單，榮獲國家警光獎及多次署務會報表揚，功績卓著。

彰化縣新任陳局長陳世煌是中央警察大學58期畢業，南投縣人，歷任高雄市政府警察局六龜分局、小港分局、左營分局、新興分局分局長、國道公路警察局主任秘書、警察通訊所所長、苗栗縣警察局局長、新北市政府警察局督察長、刑事警察局副局長等職務，職務歷練豐富，具備刑事專才，深耕反詐領域，獲各級長官肯定。

王縣長並期許陳世煌就任後，能傳承前任局長的經驗，持續精進，並與各有關單位加強協調配合，領導全體警察同仁共同努力，以創造更輝煌的工作成果。