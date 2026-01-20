新任北市警局長布達 蔣萬安：治安要求只會更高盼全力以赴

台北市警察局卸、新任局長及大安分局等9個分局、保安警察大隊等3個大隊卸、新任首長聯合布達交接典禮，今天上午11時在警察局舉行，由台北市長蔣萬安主持，警政署長張榮興及新任局長林炎田擔任監交人；蔣萬安致詞時表示，台北市是首善之都，對治安的要求只會更高，希望新任局長能全力以赴。

蔣萬安說，卸任局長李西河自2024年6月6日到任以來，以「智安台北」為願景，推動科技建警，引進新興偵查科技，提升整體警政效能。在防制幫派犯罪、肅槍、查緝毒品、打擊詐欺及攔阻詐騙金額等重點工作上，屢獲警政署評比六都第1或全國特優。台北市在李西河領導下，治安服務品質與安全環境均有提升，並祝福其退休生活順心。

蔣萬安並介紹新任局長林炎田，林是中央警察大學正科51期行政警察學系畢業，並具台北大學犯罪學研究所碩士學歷，歷任高雄市刑警大隊長、台北市萬華分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局局長、刑事局副局長、基隆市警局局長及高雄市警局局長等職務。

林炎田任高雄市警局長期間，要求重大刑案24小時內偵破，街頭暴力趨緩，槍擊案件逐年下降，掃黑成效多次獲六都特優。

典禮尾聲，蔣萬安強調，台北市是首善之都、國家門面與重要政經中心，市民對治安標準要求更高，市府原則為「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法絕不寬貸」，只要依法執行，市長將作警察最堅實後盾。

警政署長張榮興說，非常肯定李西河貢獻，尤其是1219隨機攻擊案，感謝北檢迅速偵結，期間很怕李提早退休；期許林炎田持續強化科技辦案與人才培訓，對黑、金、槍、毒、詐等治安重點不吃案、不粉飾數據。