快訊

新任北市警局長布達 蔣萬安：治安要求只會更高盼全力以赴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警察局卸、新任局長及大安分局等9個分局、保安警察大隊等3個大隊卸、新任首長聯合布達交接典禮，今天上午11時在警察局舉行，由台北市長蔣萬安主持，警政署長張榮興及新任局長林炎田擔任監交人；蔣萬安致詞時表示，台北市是首善之都，對治安的要求只會更高，希望新任局長能全力以赴。

蔣萬安說，卸任局長李西河自2024年6月6日到任以來，以「智安台北」為願景，推動科技建警，引進新興偵查科技，提升整體警政效能。在防制幫派犯罪、肅槍、查緝毒品、打擊詐欺及攔阻詐騙金額等重點工作上，屢獲警政署評比六都第1或全國特優。台北市在李西河領導下，治安服務品質與安全環境均有提升，並祝福其退休生活順心。

蔣萬安並介紹新任局長林炎田，林是中央警察大學正科51期行政警察學系畢業，並具台北大學犯罪學研究所碩士學歷，歷任高雄市刑警大隊長、台北市萬華分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局局長、刑事局副局長、基隆市警局局長及高雄市警局局長等職務。

林炎田任高雄市警局長期間，要求重大刑案24小時內偵破，街頭暴力趨緩，槍擊案件逐年下降，掃黑成效多次獲六都特優。

典禮尾聲，蔣萬安強調，台北市是首善之都、國家門面與重要政經中心，市民對治安標準要求更高，市府原則為「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法絕不寬貸」，只要依法執行，市長將作警察最堅實後盾。

警政署長張榮興說，非常肯定李西河貢獻，尤其是1219隨機攻擊案，感謝北檢迅速偵結，期間很怕李提早退休；期許林炎田持續強化科技辦案與人才培訓，對黑、金、槍、毒、詐等治安重點不吃案、不粉飾數據。

農曆春節、捷運及人潮聚集處須加強維安，今年因應九合一選舉，查賄制暴也是重點。

蔣萬安致詞時表示，台北市是首善之都，對治安的要求只會更高，希望新任局長能全力以赴。記者李隆揆／攝影
台北市警局新任局長林炎田。記者李隆揆／攝影
蔣萬安致詞時表示，台北市是首善之都，對治安的要求只會更高，希望新任局長能全力以赴。記者李隆揆／攝影
蔣萬安致詞時表示，台北市是首善之都，對治安的要求只會更高，希望新任局長能全力以赴。記者李隆揆／攝影
警察 蔣萬安

相關新聞

假休息真備勤！深夜待命計加班補償 嘉義消防員「勝訴了」

嘉義市多名消防員主張2023年3月至11月間，深夜休息時間仍須在隊待命，請求核給加班費或補休假遭拒，提起行政訴訟。高雄高...

影／「6條通」闖空門行竊 永和連偷3起遭逮

慣竊陳姓男子身背6條竊盜通緝，去年12月至今年初涉嫌3度連續在永和區闖空門侵入住宅行竊，共手72萬餘元，新北警方調閱監視...

新任北市警局長布達 蔣萬安：治安要求只會更高盼全力以赴

台北市警察局卸、新任局長及大安分局等9個分局、保安警察大隊等3個大隊卸、新任首長聯合布達交接典禮，今天上午11時在警察局...

小貨車突拋錨慘困台66 楊梅警帶「這物」成功解圍

桃園市楊梅區一名62歲李姓男子，昨(19)日晚間21時30分許駕車行經楊梅區台66高架快速道路，車輛突發故障無法發動，只能緊急停靠路肩並報案請求協助，所幸在楊梅警分局員警即時協助下順利排除危害。

全被錄下！中壢男遭2人「接力偷竊」 價值20萬手工銀飾仍下落不明

桃園市中壢區一名24歲謝姓男子18日至朋友開設的店面販售手工銀飾，不慎將31只戒指、1台相機留在店門口，結果被2名路過的男子接連偷走，總共損失約22.2萬。中壢警分局獲報後，於昨(19)日循線找到其中一名涉案的69歲劉姓男子，找回謝男的相機；至於涉嫌偷竊31只戒指的男子，警方仍在積極查緝中。

男闖民宅殺害4隻金剛鸚鵡市價150萬 動機是嫌鸚鵡太吵了

屏東縣長治鄉張姓男子疑不滿附近鄰居飼養金剛鸚鵡聲音太吵了，竟持刀擅自闖入鄰居家中，將鄰居飼養4隻金剛鸚鵡殺害。張男涉及恐...

