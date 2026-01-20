男闖民宅殺害4隻金剛鸚鵡市價150萬 動機是嫌鸚鵡太吵了
屏東縣長治鄉張姓男子疑不滿附近鄰居飼養金剛鸚鵡聲音太吵了，竟持刀擅自闖入鄰居家中，將鄰居飼養4隻金剛鸚鵡殺害。張男涉及恐嚇、侵入住宅與毀損等罪函送檢方偵辦，警方也通知農業處動保科。
屏東警分局19日接獲報案，被害人說，有人未經過他們同意就侵入住宅土地，還惡意殺害他所飼養的2對金剛鸚鵡共4隻。
警方到場後，現場僅發現一隻金剛鸚鵡的屍體，未發現另外三隻。警方在現場查扣張男遺留的刀具1把。警方調閱周邊監視器後鎖定涉案的張男，張男稱因為鸚鵡太吵了，才起殺意。
四隻金剛鸚鵡共約150萬元，被害人相當氣憤，也在社群threads發文，直呼真是太誇張了，竟然直闖民宅。
警方提醒，民眾若遇糾紛應理性、合法管道處理，不要因為一時情緒失控而觸犯刑責。
