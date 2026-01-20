年前大掃除 彰化員林清潔隊鼓勵交流二手家具

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

許多民眾即將農曆年前大掃除，各公所也提供年前免費清運大型廢家具服務，彰化縣員林市清潔隊1月30日起開放登記，也鼓勵民眾可多利用清潔隊創立的「讓愛家具平台」交流，讓二手家具找到新主人；芳苑鄉公所1月25日也有二手物品義賣，鼓勵環保再利用。

員林清潔隊2月2日到9日將配合國家清潔周與春節清運計畫提供免費清運大型廢家具服務，1月30日起開放登記，民眾可電洽公所清潔隊電話（04）8320041、8327169。

清潔隊今年也排定2月8日會派清潔車到員林國宅清運大型廢家具，每年農曆年前國宅社區都會清出大量廢家具，但不少二手家具及生活用品仍堪用，基於環保概念和垃圾減量，清潔隊也鼓勵民眾可回收再利用，不少民眾也會去「尋寶」，交流二手家具。

員林市清潔隊長張道强表示，去年員林國宅清運日時，清潔隊即在現場試辦「廢傢俱媒合平台」，不到8小時就成功媒合上百件廢棄堪用傢俱與電器，減少不少垃圾量，因此去年3月起成立「員林清潔隊讓愛傢俱平台」，讓二手家具及生活用品交流成為常態。

「讓愛傢俱平台」特色，就是「開放」民眾po文，不只清潔隊在收運過程中發現保存良好的廢棄堪用沙發、桌椅等大型廢棄家具，會在平台上發文媒合；一般民眾家中若有二手家具、家電等生活物品也都可自行貼文，雙方留言接洽，不少民眾自行前往載運，也可減少清潔隊收運人力，讓二手家具物盡其用。

最近在「讓愛傢俱平台」有民眾po出八成新的實木桌椅立即就被訂走，還有人po出二手跑步機、音響喇叭、嬰兒床等。

芳苑鄉公所也將於1月25日上午在芳苑鄉文化活動中心舉辦「馬年揮毫迎新春．環保家具納福氣」迎春活動，鄉長林保玲表示，活動除推廣書法文化，也融入資源循環與環保理念，現場除提供狀況良好的二手家具免費選用並視情況協助運送到府，辦理二手物品義賣，讓閒置物品再次發揮價值，實踐惜物愛物與環保永續精神。

員林市清潔隊「讓愛傢俱平台」開放民眾po文， 交流二手家具。圖／員林清潔隊提供
家具 員林 國宅

