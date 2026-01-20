假休息真備勤！深夜待命計加班補償 嘉義消防員「勝訴了」

嘉義市多名消防員主張2023年3月至11月間，深夜休息時間仍須在隊待命，請求核給加班費或補休假遭拒，提起行政訴訟。高雄高等行政法院日前判決，撤銷原處分及復審決定，要求被告消防局應依判決見解，針對原告消防員申請之超勤時數補償案，另為適法處分。該案仍可上訴。嘉義市消防局表示，尊重司法救濟與同仁意見，將對判決結果採取適法性處理。

法院審理，消防工作具備緊急與不可預期性，需團隊作戰，難以中途輪替。消防局雖自2023年3月起推行新制，將深夜時段排定為休息時間，但在未調整人力或輪班情形下，沿用原勤務分配表任務分配，要求人員須在120秒內緊急出動。法官認為，若服勤人員在休息時間散布各地，顯難維持基本戰力，認定消防員在休息時間仍受任務拘束，無法自由運用，應視為服勤時數。

法院表示，關於超勤時數的補償，機關應考量預算與業務需要，核給加班費或補休假，消防局在此範圍內享有裁量權。至於要求特定補償方式（如僅限加班費），法院則認為應由消防局視財政能力決定，故駁回其餘之訴。

市議員王浩表示，消防局於2023年3月實施這項爭議極大的工時制度，曾在議會質詢是「假休息、真備勤」。這項制度雖已於該年底廢止，但已造成數百名外勤隊員權益受損。市議員王浩、黃盈智等都呼籲嘉義市政府應依循法院判決方向，讓隊員感受實質支持，而非在法律程序中持續耗損。

市消防局表示，嘉義市早在2011年即成為非六都唯一實施「勤一休一」的縣市，根據消防署2025年統計，是目前全國唯一在「勤一休一」外，每月再加3天輪休的機關，權益優於多數縣市。針對「休息時數」認定爭議，主要源於2023年實施全國勤休新制時，中央與地方缺乏一致性規範，導致認知差異。目前台北市、新北市、高雄市都有類似行政訴訟案件，顯示此為全國消防制度轉型期的共同課題。